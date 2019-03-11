Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
12 Mart 2019, Salı
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'da e-spor etkinliği yapıldı

Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı

METU GEEX E-Spor Turnuvası'nda ve farklı kategorilerde şampiyon oldu.

() Elektronik Spor Topluluğu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği etkinlik, ODTÜ Spor Merkezi'nde yapıldı. Turnuvada farklı üniversitelerden bin 500'ü aşkın e-spor tutkunu bir araya geldi.

League of Legends (LoL) ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) şampiyonları belli oldu. LoL oyunu finalinde ODTÜ'yü 2-1 yenen takımı şampiyonluğa ulaştı.

ODTÜ'yü 2-0 ile geçen de CS:Go oyununda şampiyonluğu elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, E-Spor Federasyonu İl Temsilcisi Yunus Argan verdi.

  1. 12.03.2019
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