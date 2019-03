PUBG Mobile 1. yıldönümünü Cyberpunk konsepti ile kutlayacak

PUBG Mobile, Cyberpunk eşyaları ve skinlerinin 1. yıldönümünü kutluyor. PUBG Mobile, 19 Mart'ta 1 yaşında olacak, ancak oyunun 1 yaşında olduğunu söylemek gerçekten zor. PUBG Mobile, piyasaya sürüldüğünden beri mobil platformlarda ne kadar desteklendiğini gördük. Bunların hepsi sadece bir yılda başlı başına bir başarı. PUBG'nin yıldönümünü kutlayan yeni küçük güncellemesi, canlı neon renkleri olan Cyberpunk temalı bir arkaplan ve yeni bir arkaplan skoruna sahip filtre içeren yeni bir lobi ekranı getirecek.

One year older means one year cooler! Lay waste to your enemies in cyberpunk style! #BeTheOne #PUBGMHBD pic.twitter.com/ghbEvswp6f