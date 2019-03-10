PUBG Mobile 1. yıldönümünü Cyberpunk konsepti ile kutlayacak

PUBG Mobile, Cyberpunk eşyaları ve skinlerinin 1. yıldönümünü kutluyor. PUBG Mobile, 19 Mart'ta 1 yaşında olacak, ancak oyunun 1 yaşında olduğunu söylemek gerçekten zor. PUBG Mobile, piyasaya sürüldüğünden beri mobil platformlarda ne kadar desteklendiğini gördük. Bunların hepsi sadece bir yılda başlı başına bir başarı. PUBG'nin yıldönümünü kutlayan yeni küçük güncellemesi, canlı neon renkleri olan Cyberpunk temalı bir arkaplan ve yeni bir arkaplan skoruna sahip filtre içeren yeni bir lobi ekranı getirecek.

One year older means one year cooler! Lay waste to your enemies in cyberpunk style! #BeTheOne #PUBGMHBD pic.twitter.com/ghbEvswp6f — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) 9 Mart 2019

PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından bugün bir tweet paylaşıldı. GGespor'un haberine göre; Tweet, her yeni öğeyi gösteren kısa bir fragman içeriyor. PUBG 1. yıldönümü, yeni cyberpunk temalı ürünler, cyberpunk temalı skinler ve eşyalar getirecek. Ayrıca, platin sandık kuponları için de indirim yapılacak. Bu arada, tüm ürün ve kaplamalar indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

PUBG Mobile şu anda 2 milyon dolarlık global turnuva düzenliyor. Dünyanın her yerinden ekipler, büyük ödül havuzundan bir pay almak için turnuvaya katılabilir. Kayıt tarihi hala devam ediyor, kayıt 18 Mart'ta sona eriyor.