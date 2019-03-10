Apex Legends’ta lag sorunu yaşıyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz
Popüler Twitch yayıncısı KingRichard, Apex Legends lag sorunu hakkında takipçilerine yararlı bir ipucu sundu.
Popüler Twitch yayıncısı KingRichard, Apex Legends lag sorunu hakkında takipçilerine yararlı bir ipucu sundu.
Daha önce Fortnite yayınlarıyla tanıdığımız KingRichard, pek çok Twitch yayıncısı gibi Apex Legends oynamaya başladı ve takiçilerine lag sorunlarıyla ilgili bir ipucu verdi.
Battle royale oyunu Apex Legends'ta oyundan atma, hata mesajları ve lag gibi pek çok sorun ortaya çıkabiliyor. GGespor'un haberine göre; Bazılarına Respawn tarafından çözüm getirilirken, bazılarına ise oyuncular tarafından manuel çözümler üretiliyor. Oyunun popüler olmasıyla birlikte en çok yaşanan sorunlardan birisi ise lag sorunları olmuştur.
Popüler Twitch yayıncısı KingRichard, Twitter üzerinden takipçilerine lag sorunu hakkında yararlı verdiği ipucu:
"Eğer lagınız varsa giriş ekranında 1 dakika bekleyin ve elinizle sunucuyu değiştirin."
Popüler Twitch yayıncısı KingRichard, Apex Legends lag sorunu hakkında takipçilerine yararlı bir ipucu sundu.
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