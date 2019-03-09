Battlefield 5’e Battle Royale modu geliyor!

Apex Legends'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte battle royale türüne olan ilgi tekrar yükselişe geçti. Haliyle bu fırsatı değerlendirmek isteyen yapımcılar, oyunlarına battle royale modu geliştirmeye başladı. Apex Legends'ın yakaladığı yükseliş ile birlikte EA, efsane oyun serisi olan Battlefield 5'e battle royale modu getiriyor.



Sızdırılan bilgilere göre Firestorm adıyla gelecek olan battle royale modu, içinde pek çok yeniliğin de öncüsü olacak. GGespor'un haberine göre; Battlefield 5 Firestorm'da rakipler tarafından vurularak yere düşen oyuncular, elindeki silahlar ile yerde olmasına rağmen rakiplerine ateş edebiliyor ve onları öldürebiliyor.



Bildiğiniz üzere Battlefield 5'te helikopter sürmek gibi şeyler mevcut değil, fakat Battlefield 5 Firestorm'da helikopter, bot, tank ve zeplin gibi pek çok araç, bu battle royale modunda kullanılabilir durumda. Ayrıca nişancı, saldırı, sıhhiye ve destek gibi asker sınıfları mevcut değil, her oyuncu eşit klasmanda oyuna başlıyor. Battlefield 5 Firestorm'un ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.