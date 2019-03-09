Battlefield 5’e Battle Royale modu geliyor!
09 Mart 2019, Cumartesi
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5’e modu geliyor!

Battlefield 5’e Battle Royale modu geliyor!

5’te oyun türüne giriş yapan isimler arasına giriyor.

'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte türüne olan ilgi tekrar yükselişe geçti. Haliyle bu fırsatı değerlendirmek isteyen yapımcılar, oyunlarına battle royale modu geliştirmeye başladı. Apex 'ın yakaladığı yükseliş ile birlikte EA, efsane oyun serisi olan 5'e battle royale modu getiriyor.


Sızdırılan bilgilere göre adıyla gelecek olan battle royale modu, içinde pek çok yeniliğin de öncüsü olacak. GGespor'un haberine göre; Battlefield 5 Firestorm'da rakipler tarafından vurularak yere düşen oyuncular, elindeki silahlar ile yerde olmasına rağmen rakiplerine ateş edebiliyor ve onları öldürebiliyor.


Bildiğiniz üzere Battlefield 5'te helikopter sürmek gibi şeyler mevcut değil, fakat Battlefield 5 Firestorm'da helikopter, bot, tank ve zeplin gibi pek çok araç, bu battle royale modunda kullanılabilir durumda. Ayrıca nişancı, saldırı, sıhhiye ve destek gibi asker sınıfları mevcut değil, her oyuncu eşit klasmanda oyuna başlıyor. Battlefield 5 Firestorm'un ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

  1. 09.03.2019
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