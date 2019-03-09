100 Thieves bu haftasonu Huhi yerine akademiden Soligo’yu oynatacak

u sezon kurduğu kadro ile herkesin iddialı bir takım olacağını düşündüğü 100 Thieves, henüz istenilen etkiyi gösteremedi. Özellikle Bang ve Huhi'nin fark yaratacağı düşünülüyordu ancak tam tersi oldu. İyi gitmeyen gidişatı değiştirmek isteyen 100 Thieves, bu haftasonu oynanacak maçlarda Huhi yerine akademi takımından Soligo'yu oynatma kararı aldı.



Bu hamlenin ilk adımlarını aslında birkaç gün önce hissettiren 100 Thieves, Huhi'nin bu hafta akademi maçlarında oynayacağını duyurmuştu. GGespor'un haberine göre; Bununla birlikte diğer bir değişiklik ise as kadro için geldi ve akademi takımının üst koridor oyuncusu Soligo, kadro güncellemesi ile birlikte bu haftasonu oynanacak maçlarda yer alacak.



100 Thieves'ın iki kez dünya şampiyonu olan Bang ile başarılı üst koridor oyuncularından Huhi sayesinde büyük bir ivme göstermesi bekleniyordu. Ancak ekip, hem bireysel hem de takım olarak koordinasyon sorunları yaşayarak sezona çok kötü başladı. Hala playofflar için şansları bulunuyor ancak bu kötü gidişata bakılacak olursa playofflarda da başarılı olabileceklerine dair ümit bulunmuyor.