Silahlı saldırıya uğrayan yayıncının hayatını monitörü kurtardı
08 Mart 2019, Cuma
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Silahlı saldırıya uğrayan yayıncının hayatını monitörü kurtardı

Silahlı saldırıya uğrayan yayıncının hayatını monitörü kurtardı

yayıncısının evi kurşunlandı, hayatını ise monitörü sayesinde kurtuldu.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından evi kurşunlanan yayıncısı Eric "" Gan'in hayatı monitörü sayesinde kurtuldu.
BobaPapa, Kaliforniya'nın Fresno kentinde okuyor ve evi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Beş el ateş eden kimliği belirsiz kişilerin ne sebeple bunu yaptıkları bilinmiyor. Evin içine ateş eden magandaların kurşunları şans eseri monitöre isabet etti. GGespor'un haberine göre; Olayın yaşandığı anlarda arkadaşının yatak odasına giden Gan ve arkadaşına zarar gelmedi. Olay yerini inceleyen polisler, kurşunların duvardan geçip monitöre, oradan da duvara sektiğini belirtti.


Saldırı sonrası evinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Twitch yayıncısı, evinin tanımadığı kişiler tarafından kurşunlandığını ve kurşunların monitörüne denk geldiğini belirtti.

Mermilerin monitöre denk geldiğini belirten Gan, yine de monitörünün çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Bu talihsiz olayın üzerine Twitch yayıncısına ulaşan MSI, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni bir monitör ve donanım vermek istediklerini belirtti.

  1. 08.03.2019
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