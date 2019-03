Silahlı saldırıya uğrayan yayıncının hayatını monitörü kurtardı

Kimliği belirsiz kişiler tarafından evi kurşunlanan Twitch yayıncısı Eric "BobaPapa" Gan'in hayatı monitörü sayesinde kurtuldu.

BobaPapa, Kaliforniya'nın Fresno kentinde okuyor ve evi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Beş el ateş eden kimliği belirsiz kişilerin ne sebeple bunu yaptıkları bilinmiyor. Evin içine ateş eden magandaların kurşunları şans eseri monitöre isabet etti. GGespor'un haberine göre; Olayın yaşandığı anlarda arkadaşının yatak odasına giden Gan ve arkadaşına zarar gelmedi. Olay yerini inceleyen polisler, kurşunların duvardan geçip monitöre, oradan da duvara sektiğini belirtti.

House just got shot by random stranger from the street. Msi monitor got hit and blocked the bullet and still functioning. What a day.. shout out to @msiUSA @msitweets pic.twitter.com/IhwVH2BO0O