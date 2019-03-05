Neeko LoL 9.5 yaması ile ilk kez bufflandı

Şekil değiştirmesiyle oyuncuların oldukça sevdiği şampiyonlardan biri olan Neeko güçlendi. League of Legends'ın son yaması 9.5 yamasında Neeko'nun yetenek seti istenilen seviyeye ulaştı. Sihirdar Vadisi'nin yeni şampiyonlarından Neeko'nun seçilme oranı 8.24 yamasından bu yana %3.81'den %1.15'e kadar düşmüştü.



Ancak haftasonu TSM forması giyen temsilcimiz Sergen "Broken Blade" Çelik'ten sürpriz şekilde Neeko seçimi geldi. GGespor'un haberine göre; C9 karşısında Neeko kilitleyen Broken Blade, Eric "Licorice" Ritchie'in Aatrox'una karşı olumlu performans gösterdi, ancak maçı C9 kazandı. Bütün bunlarla birlikte Neeko'yu hem ilk kez LCS sahnesinde gördük hemde halen rakip takımların başını ağıratabilecek düzeyde olduğunu fark ettik.



Riot Games, Neeko'nun E yeteneği Dolaşık Dikenler için dikkate alınacak bir değişiklik yaptı. Dolaşık Dikenler'in rakipleri yerini sabitleme süresi daha önce 0,5 saniyeden başlıyordu ve 9.5 ile birlikte sabitleme süresi 0,7 saniyeye yükseldi. Buna göre Neeko E yeteneğine maruz kalacak ilk şampiyonu 0,7/0,9/1,1/1,3/1,5 saniye arasında sabit bırakırken, diğer tüm şampiyonları 1,8/2,1/2,4/2,7/3 arasında yani çok daha uzun süreliğine yerine sabitleyecek. Özetleyecek olursak, Neeko artık E yeteneğiyle birlikte rakiplerini daha uzun süre yerine sabitleyebilir duruma geldi. Koridor aşamasında baskınlara karşı bir nebze rahatladı ve takımındaki ormancının rahatlıkla kendisine yardım etmesi kolaylaştı.