ENCE PUBG Europe League kadrosunu açıkladı

Popüler espor kulübü ENCE, PUBG Avrupa Ligi öncesinde kadro değişikliğine gitti. Bir başka PUBG ekibi o1ne'nin kadrosunu oluşturan Finlandiyalı oyuncular, PEL'de ENCE adına yarışacak. Finlandiya temsilcisi 21 Mart'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de start alacak olan PUBG Avrupa Ligi'nde (PEL) mücadele edecek.

Takımın yeni kadrosu 2018'in ortasına kadar Finlandiya'da en iddialı takım olarak lanse ediliyordu. ENCE, bugün attığı tweet ile birlikte yeni oyuncularını duyurdu.

PEL'in 2019'un hemen başında start alması planlanmıştı ama 21 Mart'a kadar ertelendi. GGespor'un haberine göre; Bütün bunlarla birlikte PUBG Corpration ve StarLadder ortaklığında gerçekleşecek olan organizasyonun detayları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Temsilcimiz Digital Athletics'in de ilk sezonunda ülkemizi temsil edeceği PUBG Avrupa Ligi karşılaşmaları Starladder PUBG Studio'da oynanacak.

ENCE CEO'su Mika Kuusisto, yeni kadronun duyurmasının hemen ardından bir dizi açıklamada bulundu.

"Finlandiya'nın en rekabetçi kadrosuyla birlikte PUBG Europe League'e katılmaktan dolayı gurur duyuyoruz. PlayerUnknown's Battleground oldukça cazip bir lig yapısı kurabilmek için önemli adımlar attı ve ENCE'yi uluslararası sahneye genişletmemiz için bize bir şans verdi. Ekibimiz için yeni bir gaming house açabilmek ve Berlin'de organizasyona katılabilmekten dolayı heyecanlıyız"

CS:GO'nun prestijli organizasyonu IEM Katowice'in 2019 finalinde Astralis ile karşılaşan ENCE, kupayı kazanamamış ama finale çıkarak önemli bir adım atmıştı.