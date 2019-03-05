ENCE PUBG Europe League kadrosunu açıkladı
21 Mart’ta start alacak olan PUBG Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Digital Athletics boy gösterecek.
Popüler espor kulübü ENCE, PUBG Avrupa Ligi öncesinde kadro değişikliğine gitti. Bir başka PUBG ekibi o1ne'nin kadrosunu oluşturan Finlandiyalı oyuncular, PEL'de ENCE adına yarışacak. Finlandiya temsilcisi 21 Mart'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de start alacak olan PUBG Avrupa Ligi'nde (PEL) mücadele edecek.
Takımın yeni kadrosu 2018'in ortasına kadar Finlandiya'da en iddialı takım olarak lanse ediliyordu. ENCE, bugün attığı tweet ile birlikte yeni oyuncularını duyurdu.
ENCE signs o1ne and enters @PUBGEsports & PUBG Europe League ??— ENCE (@ENCE) 5 Mart 2019
The team will be moving to Berlin, Germany very soon in preparation for the upcoming season!
Welcome to ENCE @miikazje @Rustanmar @TryffeliPUBG @sKUIJKE & coach @SENTEXpubg ??https://t.co/OZInCjcd37#EZ4ENCE pic.twitter.com/lldJoW7TAL
PEL'in 2019'un hemen başında start alması planlanmıştı ama 21 Mart'a kadar ertelendi. GGespor'un haberine göre; Bütün bunlarla birlikte PUBG Corpration ve StarLadder ortaklığında gerçekleşecek olan organizasyonun detayları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Temsilcimiz Digital Athletics'in de ilk sezonunda ülkemizi temsil edeceği PUBG Avrupa Ligi karşılaşmaları Starladder PUBG Studio'da oynanacak.
ENCE CEO'su Mika Kuusisto, yeni kadronun duyurmasının hemen ardından bir dizi açıklamada bulundu.
"Finlandiya'nın en rekabetçi kadrosuyla birlikte PUBG Europe League'e katılmaktan dolayı gurur duyuyoruz. PlayerUnknown's Battleground oldukça cazip bir lig yapısı kurabilmek için önemli adımlar attı ve ENCE'yi uluslararası sahneye genişletmemiz için bize bir şans verdi. Ekibimiz için yeni bir gaming house açabilmek ve Berlin'de organizasyona katılabilmekten dolayı heyecanlıyız"
CS:GO'nun prestijli organizasyonu IEM Katowice'in 2019 finalinde Astralis ile karşılaşan ENCE, kupayı kazanamamış ama finale çıkarak önemli bir adım atmıştı.
- 06.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
ENCE PUBG Europe League kadrosunu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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