ENCE PUBG Europe League kadrosunu açıkladı

Popüler espor kulübü ENCE, PUBG Avrupa Ligi öncesinde kadro değişikliğine gitti. Bir başka PUBG ekibi o1ne'nin kadrosunu oluşturan Finlandiyalı oyuncular, PEL'de ENCE adına yarışacak. Finlandiya temsilcisi 21 Mart'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de start alacak olan PUBG Avrupa Ligi'nde (PEL) mücadele edecek.

Takımın yeni kadrosu 2018'in ortasına kadar Finlandiya'da en iddialı takım olarak lanse ediliyordu. ENCE, bugün attığı tweet ile birlikte yeni oyuncularını duyurdu.

ENCE signs o1ne and enters @PUBGEsports & PUBG Europe League ??



The team will be moving to Berlin, Germany very soon in preparation for the upcoming season!



Welcome to ENCE @miikazje @Rustanmar @TryffeliPUBG @sKUIJKE & coach @SENTEXpubg ??https://t.co/OZInCjcd37#EZ4ENCE pic.twitter.com/lldJoW7TAL