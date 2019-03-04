Pacman'in durdurulamaz yükselişi

Teknoloji dünyasındaki gelişmelerin oyun sektörüne etkisi kaçınılmaz olsa da özellikle son yıllarda retro oyunlara meraklı bir kitleden bahsetmek mümkün. Yarım asırlık bir mazisi olan dijital oyun dünyası bu süre içerisinde kendi kültürünü ve mirasını yarattı diyebiliriz. Bu kültürün içinden çıkan kitleler, oyun dünyasındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ederken geçmişin miraslarına da sırtlarını dönmüyor.



Atari salonlarının coşkusunu, 80'lerin özgünlüğünü ve 90'ların yaratıcılığını sunan oyunlardan vazgeçmeyen bu kitle özellikle ABD, İngiltere ve Japonya'da kendisini gösteriyor. 2017 yılında İngiltere'de açılan Centre for Computer History isimli müzede Retro geceleri düzenleniyor ve binlerce kişi burada Retro oyunlar oynuyor.



Retro oyunlara özlem duyanlar için ticaret devi Amazon da yüzlerce retro oyunu tüketicinin beğenisine sundu. Amazon'un bu girişimi doğru bir adım. Çünkü Retro oyunlara yönelik filmler yapımlar ardı ardını kovalıyor.



Hem dünyada hem de Türkiye'de retro oyunlara yönelik kapsamlı fuarlar düzenleniyor. Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul'da retro oyun alanına da yer veriliyor. Eski oyunlara yer veren söz konusu fuarlar hem meraklıları bir araya getirmesi hem de eski oyunların varlığını sürdürmesi açısından önemli bir görev üstleniyor.



Türkiye'de de bunun yaşayan örneklerine rastlamak mümkün. Doğubank'ta satılan eski konsol ve atarilere ciddi ilgi gösteren bir topluluk var. İstanbul'daki meşhur Feriköy pazarında da eski konsolların satılması ciddi bir retro oyunsever kitlenin mevcudiyetinin göstergesi.



EN ÇOK ÖZLENEN OYUNLAR



İngiltere'de yapılan bir ankete göre retro oyunlar arasında en sevilenlerin başında yüzde 39 ile PAC-MAN başı çekiyor. PAC-MAN'i, Sonic The Hedgehog ve Super Mario takip ediyor. Tetris de bir zamanlar hepimizin elinden düşürmediği oyunlardan sayılabilir. İşte o çok sevilen oyunlar hakkında ilginç detaylar…



OYUNSEVERLER PAC-MAN LABİRENTLERİNDE 5 ASIR GEÇİRDİ



Japon Toru Iwatani tarafından 1980 yılında geliştirilen PAC-MAN, hala tüm zamanların en çok sevilen ve oynanan oyunları arasındaki yerini koruyor. Pinky, Blinky, Inky ve Clyde isimli dört hayaletten kaçan PAC-MAN karakteri yani oyuncu, hayaletlere yakalanmadan labirentlerdeki yiyecekleri mideye indirmeye çalışıyor.



Hürriyet'in haberine göre; Kült oyun PAC-MAN'in popülaritesi 30'uncu yaş gününde Google'ın oynanabilen ilk doodle'ı yapması üzerine yeniden zirveye çıkmıştı. Oyun o kadar özlendi ki dünya çapındaki 504 milyon tekil kullanıcı Google'ın anasayfasını PAC-MAN oynayabilmek için ziyaret ederek burada yaklaşık 5 milyon saat geçirdi. Bu sayı 549 yıla tekabül ediyor.





PAC-MAN LABİRENTLERİNDE MACERA



Bu arada Red Bull da bu yılın en eğlenceli mobil uygulamalarından birisine imza attı. Oyunseverler, Red Bull PAC-MAN ürünlerinde bulunan kodlarla PAC-MAN uygulamasındaki Red Bull labirentlerinde eğlenceli bir macerayı deneyimleme şansı buluyor. Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul'da lansmanı yapılan ve bu yıla özel sınırlı sayıda üretilen Red Bull PAC-MAN ürünü ve markanın retro gaming konseptleri oyunseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı. En son geçtiğimiz hafta Bomontiada'da gerçekleşen retro gaming gecesinde de başta PAC-MAN olmak üzere çeşitli retro oyunları deneyimleyen katılımcılar müzikler ve yaratılan atmosferler de nostaljik bir yolculuğa çıktılar.



ZAMANININ EN HIZLISI: SONİC



Dünyanın en ikonik oyun karakterlerinden biri olan 'Sonic', zamanının en hızlı oyun karakteriydi. 1991'de yaratılan oyunun amacı zeki ve hızlı kirpi Sonic ile olabildiğince fazla yüzük toplamak. 2011 yılında yeniden üretilen oyun dünya çapında 89 milyon sattı, sonrasında animasyon filme konu oldu ve çok sevildi.





TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNA TETRİS



Bağımlılık yaratma konusunda en iddialı oyunlardan biri de Tetris, çünkü asla sıkmıyor. Blokları sürekli aynı yerde tutmak, hepsini aynı hizaya getirmek için yola çıkan Tetris, simetri hastalarının oynamakta epey zorlandığı bir oyun.



İngiltere'nin en prestijli eğitim kuruluşlarından Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, tetris oynamak, travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip insanların geçmişteki travmalarını hatırlatan görsel anılarının tekrarlanmasını azaltıyor.





SÜPER DEĞİL KÖTÜ ADAM: MARİO



1985 yılında oyun tarihinde bir devrim olarak piyasaya sürülen ve zamanının programlama dehalarının ürünü olan Süper Mario, evine atari giren tüm oyunseverlerin en favori oyunlarından birisi oldu. Her zaman sağ yönlü ilerlenebilen Süper Mario'da amaç, İtalyan tesisatçı Mario'nun altınları ve mantarları toplayarak Princess Peaches'i kurtarmasını sağlamak. Oyunun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, oyunu geliştirirken Kung-Fu'dan ilham aldıklarını ve bunda aslında Jackie Chan'in filmlerinin etkili olduğunu ifade etti.



Orijinal adıyla Jumpman yani modern ismiyle Super Mario, ilk olarak 1981 yılında kült oyunlardan Donkey Kong'da yan karakter olarak görüldü ve burada kötü bir karakterdi. Çok sevilen Jumpman, daha sonra Super Mario olarak muhteşem bir dönüş yaptı.