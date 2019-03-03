IEM Challenge Katowice 2019 CS: GO turnuvasında şampiyon belli oldu
03 Mart 2019, Pazar
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2019 CS: GO turnuvasında şampiyon belli oldu

IEM Challenge Katowice 2019 CS: GO turnuvasında şampiyon belli oldu

Temsilcimiz ’ın da katıldığı 2019 turnuvasının final serisi dün oynandı.

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen 2019 turnuvasının şampiyonu dün oynanan maçla belli oldu.

Temsilcimiz 'ın üçüncü olarak tamamladığı turnuvanın final karşılaşması ABD ekipleri Dignitas fe ile arasında oynandı. bo3 formatında oynanan final serisi TSİ 14.00'da başladı. İlk harita CLG Red tarafından Mirage olarak seçildi. Bu haritanın ilk yarısını 11-4 önde kapatan Dignitas, ikinci yarıda da rakibine round alma şansı vermedi ve maçtan 16-4 galip ayrıldı. Seriyi 1-0'a getiren Dignitas, ikinci harita olarak da Nuke seçiminde bulundu. Bu haritanın ilk yarısında da Dignitas üstünlüğü vardı fakat skor 10-5 idi. CLG Red, şampiyonluk şansını kaybetmemek için biraz toparlanmaya çalışsa da fayda etmedi ve Dignitas maçı 16-10 kazandı. Bu galibiyetle 2-0'ı yakalayan Dignitas fe, IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasını şampiyon olarak tamamlayarak $25.000 ödülün sahibi oldu. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan CLG Red $12.000, üçüncü Beşiktaş ise $8.000 ödülü kasasına ekledi.

  1. 03.03.2019
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