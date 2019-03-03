IEM Challenge Katowice 2019 CS: GO turnuvasında şampiyon belli oldu
Temsilcimiz Beşiktaş’ın da katıldığı IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasının final serisi dün oynandı.
Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasının şampiyonu dün oynanan maçla belli oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın üçüncü olarak tamamladığı turnuvanın final karşılaşması ABD ekipleri Dignitas fe ile CLG Red arasında oynandı. bo3 formatında oynanan final serisi TSİ 14.00'da başladı. İlk harita CLG Red tarafından Mirage olarak seçildi. Bu haritanın ilk yarısını 11-4 önde kapatan Dignitas, ikinci yarıda da rakibine round alma şansı vermedi ve maçtan 16-4 galip ayrıldı. Seriyi 1-0'a getiren Dignitas, ikinci harita olarak da Nuke seçiminde bulundu. Bu haritanın ilk yarısında da Dignitas üstünlüğü vardı fakat skor 10-5 idi. CLG Red, şampiyonluk şansını kaybetmemek için biraz toparlanmaya çalışsa da fayda etmedi ve Dignitas maçı 16-10 kazandı. Bu galibiyetle 2-0'ı yakalayan Dignitas fe, IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasını şampiyon olarak tamamlayarak $25.000 ödülün sahibi oldu. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan CLG Red $12.000, üçüncü Beşiktaş ise $8.000 ödülü kasasına ekledi.
Family.#DIGWIN pic.twitter.com/X9WGBlUrDF— Dignitas (@dignitas) 2 Mart 2019
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
IEM Challenge Katowice 2019 CS: GO turnuvasında şampiyon belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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