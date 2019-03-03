GeT_RiGhT, pashaBiceps’in CS: GO rekorunu geçmeyi başardı
GeT_RiGhT, CS: GO tarihi boyunca turnuvalarda alınan en yüksek kill sayısına sahip oyuncu oldu.
GeT_RiGhT, geçtiğimiz günlerde oynanan IEM Katowice çeyrek final maçında bir rekora imzasını attı. Yıldız oyuncu; NiP – Astralis maçındaki performansıyla tüm zamanlar boyunca alınan kill sayısında pashaBiceps'i geçerek, CS: GO tarihi boyunca turnuvalarda alınan en yüksek kill sayısına sahip oyuncu oldu. 29,115!
NiP takımında 2012 yılından beri oynayan 28 yaşındaki GeT_RiGhT, IEM Katowice çeyrek finalinde Astralis'e karşı kaybetmesine rağmen pashaBiceps'in kill rekorunu elinden aldı. PlayerBros'un haberine göre; Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan yıldız oyuncu, 2013 ve 2014 senelerinde HLTV.org tarafından yılın oyuncusu seçilmişti.
ESL'e göre GeT_RiGhT, NiP-Astralis maçının Mirage haritasının ardından, toplamda 29,115 kill ile CS: GO tarihinde turnuvalarda alınan en yüksek kill sayısına ulaştı. Bu alanda GeT_RiGhT'ın hemen ardından gelen pashaBiceps ise toplamda 29,114 kill sayısına sahip.
Geçtiğimiz günlerde Virtus.pro'dan ayrılan Jaroslaw "pashaBiceps" Jarzabkowski, kariyerine bir süreliğine ara vereceğini açıklamıştı. Bunun sebebiyle GeT_RiGhT bir süre boyunca kariyerine "Dünya üzerinde turnuvalarda alınan en yüksek kill" ünvanı ile devam edecek gibi görünüyor.
- 03.03.2019
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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GeT_RiGhT, pashaBiceps’in CS: GO rekorunu geçmeyi başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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