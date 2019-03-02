Zula Süper Lig’de 3. haftanın 2. gün maçları neler?
02 Mart 2019, Cumartesi
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Zula ’de 3. haftanın 2. gün maçları neler?

Zula Süper Lig’de 3. haftanın 2. gün maçları neler?

Zula ’de 3. haftanın 2. gün maçları bugün sahne alıyor. Günün programı şöyle:

Zula 'de 3. haftanın 2. gün karşılaşmaları bugün oynanacak. 15.00'daki Vengeance – Ice Warriors karşılaşmasıyla başlayacak olan günün karşılaşmaları, Espor ile Mod-Z arasındaki karşılaşmanın tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

(Görsel PlayerBros.com'dan alınmıştır)

  1. 02.03.2019
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