Zula Süper Lig’de 3. haftanın 2. gün maçları neler?
Zula Süper Lig’de 3. haftanın 2. gün maçları bugün sahne alıyor. Günün programı şöyle:
Zula Süper Lig'de 3. haftanın 2. gün karşılaşmaları bugün oynanacak. 15.00'daki Vengeance – Ice Warriors karşılaşmasıyla başlayacak olan günün karşılaşmaları, İstanbul Espor ile Mod-Z arasındaki karşılaşmanın tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.
(Görsel PlayerBros.com'dan alınmıştır)
- 02.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Zula Süper Lig’de 3. haftanın 2. gün maçları neler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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