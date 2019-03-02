Zula Süper Lig’de 3. haftanın 2. gün maçları neler?

Zula Süper Lig'de 3. haftanın 2. gün karşılaşmaları bugün oynanacak. 15.00'daki Vengeance – Ice Warriors karşılaşmasıyla başlayacak olan günün karşılaşmaları, İstanbul Espor ile Mod-Z arasındaki karşılaşmanın tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

(Görsel PlayerBros.com'dan alınmıştır)