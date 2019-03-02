NRG Esports tarik’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı
02 Mart 2019, Cumartesi
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tarik’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı

NRG Esports tarik’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia doğrulandı. tarik, ’ye oldu!

CS: GO arenalarının önemli ekiplerinden , Türk asıllı CS: GO oyuncusu Tarık "tarik" Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Dünya sıralamasında yedinci sırada yer alan NRG, bu transferle birlikte gücüne güç kattı. Geçtiğimiz günlerde VPEsports tarafından bir iddia ortaya atılmıştı. PlayerBros'un haberine göre; Kadrosunu eski günlerdeki gibi 5 Brezilyalı'dan oluşturmak isteyen MIBR tarafından yedeğe çekilen ve takımdan ayrılmasına izin verilen tarik'in NRG'ye olacağı iddia edilmişti. Birkaç gün sonrasında ise bu iddia doğrulandı ve NRG, resmi açıklamayı yaparak tarik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayan NRG, bu videoda detayına dikkat çekmeyi de unutmadı.

tarik'in transferiyle birlikte NRG kadrosunda yer alan oyuncu sayısı altıya yükseldi. Daha öncesinde as kadroda yer alan Jacob "" Medina, yedeğe çekildi ve tarik'e as kadroda yer açıldı. FugLy ise şu an için yeni bir takım arayışında. Oyuncunun hangi takıma transfer olacağına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

  1. 02.03.2019
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