Team Spirit DavCost ve Dima ile yollarını ayırdı

Rusya'nın önde gelen CS: GO takımlarından Team Spirit, uzun bir süredir kadrosunda yer alan oyuncuları DavCost ve Dima ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada IEM Katowice 2019 sonrasında daha güçlü bir şekilde geleceklerini söylediklerini hatırlatan Team Spirit, bu konudaki ilk değişikliğini de DavCost ve Dima ile yollarını ayırarak yaptı. PlayerBros'un haberine göre; Bildiğiniz üzere Team Spirit, IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri'nde de yer almıştı. Turnuva boyunca 3 maça çıkan takım, bu maçların hepsini kaybederek sıfır çekti ve son sırada yer alarak turnuvaya veda etti. Bu ayrılık hamlesiyle birlikte Spirit kadrosu 3 kişiye düştü. Takımın kadrosuna kimleri katacağı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Unfortunately, sometimes we have to say goodbye... Thank you, @oneshotdima and @DavCost9n, for every kill you've made in the Dragons' t-shirt!https://t.co/ZBglzEHVqi#SpiritCS #CSGO pic.twitter.com/MCcWSriM3B