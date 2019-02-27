Team Spirit DavCost ve Dima ile yollarını ayırdı

Rusya'nın önde gelen CS: GO takımlarından Team Spirit, uzun bir süredir kadrosunda yer alan oyuncuları DavCost ve Dima ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada IEM Katowice 2019 sonrasında daha güçlü bir şekilde geleceklerini söylediklerini hatırlatan Team Spirit, bu konudaki ilk değişikliğini de DavCost ve Dima ile yollarını ayırarak yaptı. PlayerBros'un haberine göre; Bildiğiniz üzere Team Spirit, IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri'nde de yer almıştı. Turnuva boyunca 3 maça çıkan takım, bu maçların hepsini kaybederek sıfır çekti ve son sırada yer alarak turnuvaya veda etti. Bu ayrılık hamlesiyle birlikte Spirit kadrosu 3 kişiye düştü. Takımın kadrosuna kimleri katacağı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

22 yaşındaki DavCost, kariyerine 2013 yılında başladı. Kısa bir süre içerisinde adım adım oyuncu, 2015 yılında FlipSid3 adına 10 ay stand-in olarak mücadele etti. Bu mücadelesi sırasında daha da tanınan DavCost, daha sonrasında ise Team YP, Team Phenomenon ve Worst Players kadrolarında yer aldı. Oyuncu, Team Spirit'e transfer olmadan önce ise Arcade Gaming adına mücadelesini sürdürüyordu. 24 yaşındaki Dima ise yine aynı şekilde Team YP, Team Phenomenon ve Worst Players gibi takımlarda forma giydi. Dima da Team Spirit tarafından transfer edilen Arcade Gaming kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.