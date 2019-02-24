Vaevictis’in kadın oyuncusu Trianna son olaylar hakkında konuştu

Kadın oyunculara karşı beş destek yasaklamasının ardından Riot Games'in yaptığı uyarı ve sonrasında takımların tepkisi dikkat çekmişti. Vaevictis oyuncusu Ksenia "Trianna" Meshcheryakova konuyla ilgili konuştu. PlayerBros'un haberine göre; Kişisel Twitter hesabından konuşan oyuncu, daha önce Twitch hesabından yaptığını söylediği açıklamaları yeniden takipçilerine aktarma gereği duyduğunu söyledi.



Bu karar alınırken Vaevictis'in etkisi oldu mu?



"Bu konudaki fikrimi daha önce Twitch yayınlarımda dile getirmiştim ama tartışmaları sonlandırmak için yazmak zorundayım" diyen Trianna, Riot Games'in RoX'a yaptığı uyarı konusunda herhangi bir yaptırımları olmadığını belirtti. Bu konuda herhangi bir taleplerinin olmadığının altını çizen oyuncu, Riot Games'in bu kararı Vaevictis ekibinden bağımsız bir şekilde aldığını takipçileriyle paylaştı.



Riot Games'in aldığı kararda Vaevictis oyuncularının düşüncelerinin etkisi olmadığını söyleyen Trianna, Riot Games'in bu uyarıyı verirken kendilerine danışmadığını ve bu konuda herhangi bir talepleri olmadığını bir kez daha hayranlarıyla paylaşmış oldu.



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