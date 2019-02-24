Vaevictis’in kadın oyuncusu Trianna son olaylar hakkında konuştu
24 Şubat 2019, Pazar
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’in kadın oyuncusu son olaylar hakkında konuştu

Vaevictis’in kadın oyuncusu Trianna son olaylar hakkında konuştu

Kadın oyunculara karşı 5 destek yasaklanmasının ardından yapılan uyarı ve sonrasında takımların tepkisi dikkat çekmişti. Olayların merkezindeki konuyla ilgili konuştu.

Kadın oyunculara karşı beş destek yasaklamasının ardından 'in yaptığı uyarı ve sonrasında takımların tepkisi dikkat çekmişti. oyuncusu Ksenia "Trianna" Meshcheryakova konuyla ilgili konuştu. PlayerBros'un haberine göre; Kişisel Twitter hesabından konuşan oyuncu, daha önce hesabından yaptığını söylediği açıklamaları yeniden takipçilerine aktarma gereği duyduğunu söyledi.

Bu karar alınırken Vaevictis'in etkisi oldu mu?

"Bu konudaki fikrimi daha önce Twitch yayınlarımda dile getirmiştim ama tartışmaları sonlandırmak için yazmak zorundayım" diyen , Riot Games'in RoX'a yaptığı uyarı konusunda herhangi bir yaptırımları olmadığını belirtti. Bu konuda herhangi bir taleplerinin olmadığının altını çizen oyuncu, Riot Games'in bu kararı Vaevictis ekibinden bağımsız bir şekilde aldığını takipçileriyle paylaştı.

Riot Games'in aldığı kararda Vaevictis oyuncularının düşüncelerinin etkisi olmadığını söyleyen Trianna, Riot Games'in bu uyarıyı verirken kendilerine danışmadığını ve bu konuda herhangi bir talepleri olmadığını bir kez daha hayranlarıyla paylaşmış oldu.

Konu hakkındaki detayları hemen aşağıdaki haberlerden okuyabilirsiniz.

  1. 24.02.2019
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