Bursaspor Espor VF Şampiyonluk Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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VF ’ndeki ilk galibiyetini aldı

Bursaspor Espor VF Şampiyonluk Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı

VF ’ndeki ilk galibiyetini aldı! Oyuncuların sevinç çığlıkları canlı yayından bile duyuldu.

5 hafta boyunca oynadıkları 10 maçı da kaybeden , sonunda aradığı galibiyeti aldı. Ekip 'u 6. hafta 1. günde yenmeyi başardı.

Timsahlar lige istedikleri gibi başlayamamıştı. Geride kalan 5 haftada 10 maç oynayan ekip, bu maçların tamamını kaybetti. PlayerBros'un haberine göre; Üstelik bu maçların çoğunda galibiyete de fazla yaklaşamamışlardı. Ancak bu seri VFŞL 6. haftasındaki ilk maçta bozuldu. Beşiktaş Esports'a karşı oynayan timsahlar maçı kazanmayı başardı.

Lige başladıkları kadroda da değişiklik yapan ekip, önce destek oyuncusu Auspex ile yollarını ayırdı. Ardından akademi takımı ormancısı Steve Murphy'i ormancı rolünde oynatan ekip, takımın as ormancısı 'i destek rolünde oynattı. Son olarak Viking ile de yollarını ayıran Bursaspor Espor, destek rolüne 'i transfer etti.

maç sonundaki röportajında Crossman'in takıma çok iyi katkıları olduğunu ve takımı birbirine bağladığını belirtti. Uzun süredir aradıkları sinerjiyi yeni destek oyuncusuyla yakaladıklarını belirten Olia, ligdeki ilk maçlarını kazanmalarının etkisiyle adeta gözleri dolu bir şekilde röportaj verdi. Takım da maçı kazandıkları an duygu dolu anlar yaşadı. Tüm oyuncular ve koçlarının sevinç çığlıkları canlı yayından bile duyuldu.

  1. 24.02.2019
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