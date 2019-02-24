Bursaspor Espor VF Şampiyonluk Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı
Bursaspor Espor VF Şampiyonluk Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı! Oyuncuların sevinç çığlıkları canlı yayından bile duyuldu.
5 hafta boyunca oynadıkları 10 maçı da kaybeden Bursaspor Espor, sonunda aradığı galibiyeti aldı. Ekip Beşiktaş Esports'u 6. hafta 1. günde yenmeyi başardı.
Timsahlar lige istedikleri gibi başlayamamıştı. Geride kalan 5 haftada 10 maç oynayan ekip, bu maçların tamamını kaybetti. PlayerBros'un haberine göre; Üstelik bu maçların çoğunda galibiyete de fazla yaklaşamamışlardı. Ancak bu seri VFŞL 6. haftasındaki ilk maçta bozuldu. Beşiktaş Esports'a karşı oynayan timsahlar maçı kazanmayı başardı.
Lige başladıkları kadroda da değişiklik yapan ekip, önce destek oyuncusu Auspex ile yollarını ayırdı. Ardından akademi takımı ormancısı Steve Murphy'i ormancı rolünde oynatan ekip, takımın as ormancısı Viking'i destek rolünde oynattı. Son olarak Viking ile de yollarını ayıran Bursaspor Espor, destek rolüne Crossman'i transfer etti.
Olia maç sonundaki röportajında Crossman'in takıma çok iyi katkıları olduğunu ve takımı birbirine bağladığını belirtti. Uzun süredir aradıkları sinerjiyi yeni destek oyuncusuyla yakaladıklarını belirten Olia, ligdeki ilk maçlarını kazanmalarının etkisiyle adeta gözleri dolu bir şekilde röportaj verdi. Takım da maçı kazandıkları an duygu dolu anlar yaşadı. Tüm oyuncular ve koçlarının sevinç çığlıkları canlı yayından bile duyuldu.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Bursaspor Espor VF Şampiyonluk Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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