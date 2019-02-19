PUBG’nin yeni güncellemesinde neler olacak?
28 Şubat’ta gelmesi planlanan güncelleme ile #PUBG’de hangi hatalar gideriliyor?
PUBG'nin yeni güncellemesiyle birlikte oyunda neler değişecek, hangi hatalar giderilecek konusunda bir açıklama geldi. PlayerBros'un haberine göre: Oyunun resmi internet sitesinden verilen bilgilere göre, bir değişiklik olmaması durumunda 28 Şubat'ta aşağıda yer alan detaylar tüm PUBG oyuncularının kullanımına açılmış olacak.
Yeni güncelleme ile neler düzeltilecek?
- Hızlı giden araçların uçması ya da haritadan düşmesi hatası giderilecek. (Düzeltme Miramar haritasında da geçerli olacak)
- Hafızada kullanılan doku havuzunun boyutu çoğaltıldı.
- Bu yüklenme hızını arttırmak için yapılacak.
- LOD 1'in ve binaların yüklenmeme hatası giderilecek.
PUBG ekibinin notu ise şöyle: "Bu hataları gidermek adına sıkı bir çalışma içerisindeyiz ve 28 Şubat'ta getireceğimiz sağlam hotfix ile bu güncellemeyi sunucularımıza uygulayacağız. Sabrınız için teşekkür ediyoruz ve yayınlandığı zaman resmi güncelleme notlarını sizlere ulaştıracağız."
- 20.02.2019
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
mıstık q7 varken bankamatik sakatlıgı olan babele gerekyok gerçek bjk q7
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
thebarbaros türk takımlarını sömüren bu tür paragöz sahtekârları, sadece beşiktaş değil bütün takımlar reddedebilmeli.
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
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