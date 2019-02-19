PUBG’nin yeni güncellemesinde neler olacak?

PUBG'nin yeni güncellemesiyle birlikte oyunda neler değişecek, hangi hatalar giderilecek konusunda bir açıklama geldi. PlayerBros'un haberine göre: Oyunun resmi internet sitesinden verilen bilgilere göre, bir değişiklik olmaması durumunda 28 Şubat'ta aşağıda yer alan detaylar tüm PUBG oyuncularının kullanımına açılmış olacak.

Yeni güncelleme ile neler düzeltilecek?

Hızlı giden araçların uçması ya da haritadan düşmesi hatası giderilecek. (Düzeltme Miramar haritasında da geçerli olacak)

Hafızada kullanılan doku havuzunun boyutu çoğaltıldı. Bu yüklenme hızını arttırmak için yapılacak.

LOD 1'in ve binaların yüklenmeme hatası giderilecek.

PUBG ekibinin notu ise şöyle: "Bu hataları gidermek adına sıkı bir çalışma içerisindeyiz ve 28 Şubat'ta getireceğimiz sağlam hotfix ile bu güncellemeyi sunucularımıza uygulayacağız. Sabrınız için teşekkür ediyoruz ve yayınlandığı zaman resmi güncelleme notlarını sizlere ulaştıracağız."