Göztepe Gaming FIFA oyuncusu iMertAl FIFA 19 FUT Champions Cup’a katılacak

Göztepe Gaming espora hızlı bir giriş yaptı. Takımın FIFA Ultimate Team oyuncusu iMertAl, FIFA 19 FUT Champions Cup Şubat turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Atlanta'da düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye'den katılacak olan tek isim olan iMertAl, en iyi 32'şer PS4 ve Xbox oyuncularının arasında yer alacak. 22-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ELEAGUE FUT Champions Cup, 100 bin dolar ödül havuzuna sahip. Kazanan ise 50 bin doları evine götürecek.