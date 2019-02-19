Göztepe Gaming FIFA oyuncusu iMertAl FIFA 19 FUT Champions Cup’a katılacak
24 Mayıs 2019, Cuma
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Gaming oyuncusu iMertAl FIFA 19 FUT ’a katılacak

Göztepe Gaming FIFA oyuncusu iMertAl FIFA 19 FUT Champions Cup’a katılacak

Gaming hızlı bir başlangıç yaptı. Takımın oyuncusu iMertAl, Atlanta’da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Gaming espora hızlı bir giriş yaptı. Takımın oyuncusu iMertAl, FIFA 19 FUT Şubat turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Atlanta'da düzenlenecek olan turnuvaya 'den katılacak olan tek isim olan iMertAl, en iyi 32'şer PS4 ve Xbox oyuncularının arasında yer alacak. 22-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ELEAGUE FUT Champions Cup, 100 bin dolar ödül havuzuna sahip. Kazanan ise 50 bin doları evine götürecek.

  1. 24.02.2019
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