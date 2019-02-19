Göztepe Gaming FIFA oyuncusu iMertAl FIFA 19 FUT Champions Cup’a katılacak
Göztepe Gaming hızlı bir başlangıç yaptı. Takımın FIFA oyuncusu iMertAl, Atlanta’da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Göztepe Gaming espora hızlı bir giriş yaptı. Takımın FIFA Ultimate Team oyuncusu iMertAl, FIFA 19 FUT Champions Cup Şubat turnuvasına katılmaya hak kazandı.
Atlanta'da düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye'den katılacak olan tek isim olan iMertAl, en iyi 32'şer PS4 ve Xbox oyuncularının arasında yer alacak. 22-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ELEAGUE FUT Champions Cup, 100 bin dolar ödül havuzuna sahip. Kazanan ise 50 bin doları evine götürecek.
FIFA 19 Ultimate Team oyuncumuz Mert 'iMertAl' Altıntop, Atlanta'da dünyadaki en iyi 32'şer PS4 ve Xbox oyuncusunun yarışacağı EA Sports FIFA 19 FUT Champions Cup Şubat turnuvasına katılmaya hak kazandı. ??#FUTChampionsCup #Göztepe #GöztepeGaming #rulethefuture #geleceğehükmet pic.twitter.com/rNcDbZ4Yry— Göztepe Gaming ?? (@goztepegaming) 19 Şubat 2019
- 24.02.2019
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
mıstık q7 varken bankamatik sakatlıgı olan babele gerekyok gerçek bjk q7
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
thebarbaros türk takımlarını sömüren bu tür paragöz sahtekârları, sadece beşiktaş değil bütün takımlar reddedebilmeli.
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
Göztepe Gaming FIFA oyuncusu iMertAl FIFA 19 FUT Champions Cup’a katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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