ScreaM bir süre daha karşımızda olamayabilir
23 Mayıs 2019, Perşembe
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bir süre daha karşımızda olamayabilir

ScreaM bir süre daha karşımızda olamayabilir

Hasret sürecek… ’in dönüşü büyük ihtimalle ertelendi.

Adil "" Benrlitom bir süre daha CS: GO sahnesinden uzak kalacak gibi duruyor. Uzunca bir süredir profesyonel sahnede üst seviyelerde göremediğimiz oyuncu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada sahnelerden bir süre daha uzak kalacağını gösteren bir paylaşım yaptı.

Buz pateni yaparken sağ elinin üzerine düştüğünü söyleyen ScreaM, sağ elini hareket ettiremediğini belirtti. PlayerBros'un haberine göre; Yakın dönemde daha iyi olmayı umduğunu belirten oyuncu, bu paylaşımıyla espor sahnesine bir süre daha dönüş yapamayacağını hayranlarıyla paylaşmış oldu. Tek canavarı ScreaM, bir süre daha karşımızda olmayacak.

ScreaM'in yaptığı paylaşım:

  1. 24.02.2019
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