ScreaM bir süre daha karşımızda olamayabilir
Hasret sürecek… ScreaM’in dönüşü büyük ihtimalle ertelendi.
Adil "ScreaM" Benrlitom bir süre daha CS: GO sahnesinden uzak kalacak gibi duruyor. Uzunca bir süredir profesyonel sahnede üst seviyelerde göremediğimiz oyuncu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada sahnelerden bir süre daha uzak kalacağını gösteren bir paylaşım yaptı.
Buz pateni yaparken sağ elinin üzerine düştüğünü söyleyen ScreaM, sağ elini hareket ettiremediğini belirtti. PlayerBros'un haberine göre; Yakın dönemde daha iyi olmayı umduğunu belirten oyuncu, bu paylaşımıyla espor sahnesine bir süre daha dönüş yapamayacağını hayranlarıyla paylaşmış oldu. Tek canavarı ScreaM, bir süre daha karşımızda olmayacak.
ScreaM'in yaptığı paylaşım:
- 24.02.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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