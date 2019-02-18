Göztepe espora giriş yaptı

İzmir ekiplerinden Göztepe, espor sahnesine merhaba dedi. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile sarı-kırmızılı ekibin ilerleyen dönemde FIFA sahnesinde olacağının müjdesi verildi. Göztepe yakında espor sahnesinde olacak!

"Geleneklerimizin verdiği güç ile geleceğe hükmetmeye geliyoruz." diyen Göztepe, paylaştığı videoda futbolcularının FIFA'daki hallerine de yer verdi. "Gelecek Göztepe için çok yakın!"

Göztepe'nin FIFA kadrosu şöyle:

Serhan Yeniaras – FIFA 18 Balkan 3.sü

Mert Altıntop FIFA 19 Global Series Atlanta/Singapur/Londra katılımcısı

Göztepe Gaming'in paylaştığı video ise şöyle: