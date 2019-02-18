Göztepe espora giriş yaptı
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Göztepe, yeni kurduğu takım ile espor arenasında da mücadeleye başlayacağını duyurdu.
İzmir ekiplerinden Göztepe, espor sahnesine merhaba dedi. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile sarı-kırmızılı ekibin ilerleyen dönemde FIFA sahnesinde olacağının müjdesi verildi. Göztepe yakında espor sahnesinde olacak!
"Geleneklerimizin verdiği güç ile geleceğe hükmetmeye geliyoruz." diyen Göztepe, paylaştığı videoda futbolcularının FIFA'daki hallerine de yer verdi. "Gelecek Göztepe için çok yakın!"
Göztepe'nin FIFA kadrosu şöyle:
- Serhan Yeniaras – FIFA 18 Balkan 3.sü
- Mert Altıntop FIFA 19 Global Series Atlanta/Singapur/Londra katılımcısı
Göztepe Gaming'in paylaştığı video ise şöyle:
Göztepe Gaming geleceğe hükmetmeye geliyor!— Göztepe Gaming ?? (@goztepegaming) 16 Şubat 2019
Hazır mıyız? ???????#rulethefuture #geleceğehükmet pic.twitter.com/mXWUJ8Tigo
- 24.02.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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