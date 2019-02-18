Games Clash Masters 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler ESPOR Haberleri Games Clash Masters 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu

Masters 2019 : turnuvası duyuruldu

Games Clash Masters 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu

Polonya’nın şehrinde düzenlenecek olan Masters 2019 duyuruldu.

Espor şirketlerinden , yeni : turnuvası olan Games 2019'a dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

PlayerBros'un haberine göre: Bu turnuva Games Clash'ın düzenlediği ikinci Masters turnuvası olacak. Turnuva, 2018'deki gibi Polonya'nın şehrinde düzenlenecek olan turnuvaya Gdynia Arena ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın toplam ödül havuzu ise $100.000 olacak. Turnuvada toplam 8 takım mücadele edecek. Bu 8 takımdan 6 tanesi davet usulüyle turnuvaya dahil edilecek. Geri kalan 2 takım ise elemeler sonucunda belli olacak. Eleme tarihleri ve detayları ise henüz esporseverlerle paylaşılmadı.


Games Clash'ın CS: GO oyununda düzenlediği ilk Masters turnuvası 2018 yılında düzenlenmişti. 28 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada yine 8 takım yer almıştı. ve Kinguin'in finalde karşılaştığı turnuvanın şampiyonu ise Heroicolmuştu. Heroic, bu şampiyonlukla birlikte $50.000 ödülün sahibi olmuştu. Turnuvanın toplam ödül havuzu ise $100.000'dı.

  1. 24.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Games Clash Masters 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN