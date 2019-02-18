Games Clash Masters 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu

Espor şirketlerinden Games Clash, yeni CS: GO turnuvası olan Games Clash Masters 2019'a dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.



PlayerBros'un haberine göre: Bu turnuva Games Clash'ın düzenlediği ikinci Masters turnuvası olacak. Turnuva, 2018'deki gibi Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenecek olan turnuvaya Gdynia Arena ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın toplam ödül havuzu ise $100.000 olacak. Turnuvada toplam 8 takım mücadele edecek. Bu 8 takımdan 6 tanesi davet usulüyle turnuvaya dahil edilecek. Geri kalan 2 takım ise elemeler sonucunda belli olacak. Eleme tarihleri ve detayları ise henüz esporseverlerle paylaşılmadı.

Games Clash'ın CS: GO oyununda düzenlediği ilk Masters turnuvası 2018 yılında düzenlenmişti. 28 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada yine 8 takım yer almıştı. Heroic ve Kinguin'in finalde karşılaştığı turnuvanın şampiyonu ise Heroicolmuştu. Heroic, bu şampiyonlukla birlikte $50.000 ödülün sahibi olmuştu. Turnuvanın toplam ödül havuzu ise $100.000'dı.