Games Clash Masters 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu
Polonya’nın Gdynia şehrinde düzenlenecek olan Games Clash Masters 2019 duyuruldu.
Espor şirketlerinden Games Clash, yeni CS: GO turnuvası olan Games Clash Masters 2019'a dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
PlayerBros'un haberine göre: Bu turnuva Games Clash'ın düzenlediği ikinci Masters turnuvası olacak. Turnuva, 2018'deki gibi Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenecek olan turnuvaya Gdynia Arena ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın toplam ödül havuzu ise $100.000 olacak. Turnuvada toplam 8 takım mücadele edecek. Bu 8 takımdan 6 tanesi davet usulüyle turnuvaya dahil edilecek. Geri kalan 2 takım ise elemeler sonucunda belli olacak. Eleme tarihleri ve detayları ise henüz esporseverlerle paylaşılmadı.
??See you in @MiastoGdynia! #esportwave #incoming ??— Games Clash Masters (@gamesclashtv) 13 Şubat 2019
TEASER: https://t.co/42fsVxEceg#gamesclashmasters pic.twitter.com/SdDqRLYrNq
Games Clash'ın CS: GO oyununda düzenlediği ilk Masters turnuvası 2018 yılında düzenlenmişti. 28 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada yine 8 takım yer almıştı. Heroic ve Kinguin'in finalde karşılaştığı turnuvanın şampiyonu ise Heroicolmuştu. Heroic, bu şampiyonlukla birlikte $50.000 ödülün sahibi olmuştu. Turnuvanın toplam ödül havuzu ise $100.000'dı.
- 24.02.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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