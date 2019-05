DreamHack Leipzig Winternational 2019 turnuvasında şampiyon belli oldu

Final serisinin en çok konuşulacak performansı ise Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Sabit "mirbit" Çoktaşar'dan geldi. PlayerBros'un haberine göre: Toplamda 41 kez öldüren mirbit, bunun karşılığında sadece 24 kez öldü ve 1.36 ratinge ulaştı. Final serisindeki en düşük ratingi ise expert oyuncusu Alexander "alexRr" Frisch aldı. 22 kez öldüren 23 yaşındaki oyuncu tam 41 kez öldü ve 0.61 rating elde etti.



Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen DreamHack Leipzig Winternational 2019turnuvasında şampiyonluğa ulaşan taraf belli oldu.





SAY HELLO TO THE #WINTERNATIONAL CHAMPIONS!! ????

We have won vs @expert_eSport 2:0 and have broken the LAN curse ?????? THANK YOU EVERYONE FOR TUNING! feels good man. #PROUDTOBESPROUT pic.twitter.com/0EwpDE9e4S