DreamHack Leipzig Winternational 2019 turnuvasında şampiyon belli oldu
23 Mayıs 2019, Perşembe
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2019 turnuvasında şampiyon belli oldu

DreamHack Leipzig Winternational 2019 turnuvasında şampiyon belli oldu

2019’un şampiyonu belli oldu. Final serisine ise Türk asıllı mirbit damgasını vurdu.

Final serisinin en çok konuşulacak performansı ise Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Sabit "mirbit" Çoktaşar'dan geldi. PlayerBros'un haberine göre: Toplamda 41 kez öldüren mirbit, bunun karşılığında sadece 24 kez öldü ve 1.36 ratinge ulaştı. Final serisindeki en düşük ratingi ise expert oyuncusu Alexander "alexRr" Frisch aldı. 22 kez öldüren 23 yaşındaki oyuncu tam 41 kez öldü ve 0.61 rating elde etti.


Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen 2019turnuvasında şampiyonluğa ulaşan taraf belli oldu.


Toplamda 4 Alman takımının mücedele ettiği turnuvanın finalinde ise Sprout ve expertkarşı karşıya geldi. bo3 formatında oynanan final karşılaşmasının ilk haritası Sprouttarafından Dust2 olarak belirlendi. İlk yarıyı 12-3 geride kapatan expert, ikinci yarıda da toparlanamadı ve maçtan 16-8 mağlup ayrıldı. Seride 1-0 geriye düşen expert, ikinci harita olarak da Cache'i tercih etti. Bu haritanın ilk yarısında ise 11-4 Sprout üstünlüğü vardı. İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Sprout, maçtan 16-11 galip ayrıldı ve 2019 turnuvasında şampiyonluğunu ilan etti.

  1. 24.02.2019
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