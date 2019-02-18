Apex Legends’a iki yeni karakter mi geliyor?
Piyasaya çıktığı günden beri ortalığı kasım kavuran Apex Legends oyununa iki yeni karakter geliyor.
Çıktığı gün itibarıyla birçok oyuncu tarafından severek oynanılan Battle Royale oyunu Apex Legends, önceden paylaştığı resmi çıkış fragmanında iki yeni karakter göstermiş gibi gözüküyor. Hali hazırda 8 karaktere sahip Apex Legends'a bu karakterlerin de eklenmesiyle birlikte karakter havuzu bir hayli genişleyecek.
AÇILIŞ VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI
Çıkış videosu içerisinde 3 saniyelik bir görüntüsü paylaşılan bu iki yeni karakter, 5:30 ve 5:33 saniyeleri arasında bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu iki yeni karakter gösterilirken ise arka fonda "Kim bilir bir sonraki karakter nereden çıkacak?" sözleri duyuluyor.
İKİ YENİ KARAKTER
Playerbros'un haberine göre bu iki karakterlerden bir tanesi, Pathfinder karakteri gibi bir robot olarak karşımıza çıkıyor. Kısa süre de olsa yaptığı ısınma hareketlerine baktığımızda, karakterin özelliklerinin hız ile alakalı olduğunu tahmin ediyoruz. Öte yandan oyunun resmi sanat çizimlerine bakıldığında karakterin bir Simulacrum pilotu olduğu, diğer karakterin ise Talchum olduğu tahmin ediliyor.
1 YILLIK PLANDA NELER VAR?
Açıklanan bir yıllık plana göre 1. sezonda, yani mart ayı içerisinde yeni silah, ekipman ve "battle pass" ile birlikte yeni bir şampiyonun geleceği belirtiliyor. Her üç ayda yeni bir sezon başlıyor ve belirtilene göre her sezon yeni bir şampiyonla birlikte oyuna yeni özellikler ekleniyor.
- 24.02.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Apex Legends’a iki yeni karakter mi geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.