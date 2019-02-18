Apex Legends’a iki yeni karakter mi geliyor? – Fotomaç – 18 Şubat 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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’a iki yeni karakter mi geliyor?

Apex Legends’a iki yeni karakter mi geliyor?

Piyasaya çıktığı günden beri ortalığı kasım kavuran oyununa iki yeni karakter geliyor.

Çıktığı gün itibarıyla birçok oyuncu tarafından severek oynanılan Battle Royale oyunu , önceden paylaştığı resmi çıkış fragmanında iki yeni karakter göstermiş gibi gözüküyor. Hali hazırda 8 karaktere sahip Apex Legends'a bu karakterlerin de eklenmesiyle birlikte karakter havuzu bir hayli genişleyecek.

AÇILIŞ VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI
Çıkış videosu içerisinde 3 saniyelik bir görüntüsü paylaşılan bu iki yeni karakter, 5:30 ve 5:33 saniyeleri arasında bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu iki yeni karakter gösterilirken ise arka fonda "Kim bilir bir sonraki karakter nereden çıkacak?" sözleri duyuluyor.

İKİ YENİ KARAKTER
Playerbros'un haberine göre bu iki karakterlerden bir tanesi, Pathfinder karakteri gibi bir robot olarak karşımıza çıkıyor. Kısa süre de olsa yaptığı ısınma hareketlerine baktığımızda, karakterin özelliklerinin hız ile alakalı olduğunu tahmin ediyoruz. Öte yandan oyunun resmi sanat çizimlerine bakıldığında karakterin bir Simulacrum pilotu olduğu, diğer karakterin ise Talchum olduğu tahmin ediliyor.

1 YILLIK PLANDA NELER VAR?
Açıklanan bir yıllık plana göre 1. sezonda, yani mart ayı içerisinde yeni silah, ekipman ve "battle pass" ile birlikte yeni bir şampiyonun geleceği belirtiliyor. Her üç ayda yeni bir sezon başlıyor ve belirtilene göre her sezon yeni bir şampiyonla birlikte oyuna yeni özellikler ekleniyor.

  1. 24.02.2019
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