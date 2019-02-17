Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive yeniden karşı karşıya geliyor
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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ve yeniden karşı karşıya geliyor

Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive yeniden karşı karşıya geliyor

#VFŞL’nin son TBF finalistleri bugün yeniden karşı karşıya geliyor. Bir tarafta , diğer tarafta ! Son istatistikler ve detaylar ise Playerbros’ta sizlerle.

Şimdiye kadar oynadığı 9 karşılaşmada tek yenilgisini 1907 Fenerbahçe'ye karşı alan ve 9 karşılaşmada sadece Bahçeşehir SuperMassive'e kaybeden … Her iki ekip de ligin zirvesinde yer alıyor. Bugün oynanacak 5. hafta, 2. gün karşılaşmasının galibi zirveye tek başına oturmuş olacak.

KAZANAN ZİRVENİN TEK SAHİBİ OLACAK

PlayerBros'un haberine göre; 2018 Türkiye Büyük Finali'nde karşı karşıya gelen Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive yeniden karşı karşıya geliyor. VF 'nin beşinci haftası itibarıyla bir kez daha karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesi, daha önce ligin ilk haftasında da yapılmıştı ve o karşılaşmada gülen taraf Bahçeşehir SuperMassive olmuştu.

VF Şampiyonluk Ligi'nin ilk haftasından Bahçeşehir SuperMassive vs. Royal Youth:

  1. 18.02.2019
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