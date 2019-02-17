Şimdiye kadar oynadığı 9 karşılaşmada tek yenilgisini 1907 Fenerbahçe'ye karşı alan Bahçeşehir SuperMassive ve 9 karşılaşmada sadece Bahçeşehir SuperMassive'e kaybeden Royal Youth… Her iki ekip de ligin zirvesinde yer alıyor. Bugün oynanacak 5. hafta, 2. gün karşılaşmasının galibi zirveye tek başına oturmuş olacak.

KAZANAN ZİRVENİN TEK SAHİBİ OLACAK



PlayerBros'un haberine göre; 2018 Türkiye Büyük Finali'nde karşı karşıya gelen Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive yeniden karşı karşıya geliyor. VF Şampiyonluk Ligi'nin beşinci haftası itibarıyla bir kez daha karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesi, daha önce ligin ilk haftasında da yapılmıştı ve o karşılaşmada gülen taraf Bahçeşehir SuperMassive olmuştu.

VF Şampiyonluk Ligi'nin ilk haftasından Bahçeşehir SuperMassive vs. Royal Youth: