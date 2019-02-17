Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive yeniden karşı karşıya geliyor
#VFŞL’nin son TBF finalistleri bugün yeniden karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Royal Youth, diğer tarafta Bahçeşehir SuperMassive! Son istatistikler ve detaylar ise Playerbros’ta sizlerle.
Şimdiye kadar oynadığı 9 karşılaşmada tek yenilgisini 1907 Fenerbahçe'ye karşı alan Bahçeşehir SuperMassive ve 9 karşılaşmada sadece Bahçeşehir SuperMassive'e kaybeden Royal Youth… Her iki ekip de ligin zirvesinde yer alıyor. Bugün oynanacak 5. hafta, 2. gün karşılaşmasının galibi zirveye tek başına oturmuş olacak.
KAZANAN ZİRVENİN TEK SAHİBİ OLACAK
PlayerBros'un haberine göre; 2018 Türkiye Büyük Finali'nde karşı karşıya gelen Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive yeniden karşı karşıya geliyor. VF Şampiyonluk Ligi'nin beşinci haftası itibarıyla bir kez daha karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesi, daha önce ligin ilk haftasında da yapılmıştı ve o karşılaşmada gülen taraf Bahçeşehir SuperMassive olmuştu.
VF Şampiyonluk Ligi'nin ilk haftasından Bahçeşehir SuperMassive vs. Royal Youth:
- 18.02.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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