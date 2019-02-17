Kadın oyunculara ilk karşılaşmalarında büyük sürpriz!
Kadın oyunculardan kurulu Vaevictis eSports’a karşı yapılan yasaklamalar topluluğu ikiye böldü.
Kadın oyunculardan kurulu kadrosuyla LCL'deki ilk karşılaşmasına çıkan Vaevictis ekibi, ilk karşılaşmasında saygısızlıkla karşı karşıya kaldı. RoX ile oynayan ekip, karşılaşmanın seçim ve yasaklama ekranında sadece destek şampiyonların yasaklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi.
Seçim ve yasaklama ekranında Nami, Janna, Lulu, Thresh ve Braum yasaklamaları yapan RoX, bu hareketiyle kadın oyuncuların sıklıkla destek rolünde oynamasına bir göndermede bulunmuş gibi duruyor. İki ekip arasındaki atışmanın ne derecede olduğu, kadın oyuncuların bu duruma tepkisi konusunda henüz bilgi sahibi değiliz. Ancak bu konu, Reddit'teki insanları da ikiye bölmüş durumda.
PEKİ BU YASAKLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?
Player Bros'un haberine göre; League of Legends arenasında kadın oyuncuların sıklıkla destek rollerde oynaması ve erkek arkadaşları tarafından "taşınmaları" oldukça konuşulan ve topluluğun tepki toplayan yanlarından biri (Bu durumun doğruluğunu destekleyen herhangi bir çalışma bulunmuyor). İki takım arasındaki bu yasaklama ekranının bir eğlence mi olduğu yoksa bir iğneleme mi olduğu konusundaysa net bir görüş yok.
FARKLI DÜŞÜNMEK MÜMKÜN MÜ?
Bu olayı normal karşılayan oyuncular, bir organizasyonun kadın oyuncuları kullanarak reklam çalışması yapmasının, bu seçim ve yasaklama ekranından daha kötü bir olay olduğunu belirtiyorlar. Bu kesim; kadın oyuncuların lig seviyesinde olmadığını ve bu hareketin kadınlara değil, organizasyona bir tepki içerdiğini dile getiriyor.
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Kagawa kararsızlığı
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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