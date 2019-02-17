ex-Space Soldiers'tan yeni transfer!

XANTARES'in ayrılığıyla başlayan kadro hareketliliği, ex-Space Soldiers'ın yam'i kadrosuna dahil etmesiyle devam etmişti. Bir süre sonra ngiN ile de yolları ayrılan ekip, şimdi yeni oyuncusu açıkladı. Takım koçu hardstyle'ın yaptığı açıklamaya göre ekip, imoRR ile kadrosuna takviye yaptı! imoRR daha önce Royal Bandits kadrosunda da yer almıştı.

NGİN GİTTİĞİNDEN BERİ ANTRENMAN YAPIYORLARMIŞ

hardstyle'ın yaptığı açıklamara göre, ngiN'in kadrodan ayrılmasıyla birlikte imoRR ile çalışmalara başlanmış. PlayerBros'un haberine göre: imoRR'ın takımla uyumundan memnun olduğunu belirten hardstyle, yeni oyuncularıyla birlikte ESL Pro League'de oynayacaklarını yazdı. imoRR'a hoş geldin dileklerini bir kez de Twitter üzerinden ileten koç, kadroya dahil olduğu için oyuncuya teşekkürlerini sundu.

Bu gelişmenin ardından ex-Space Soldiers kadrosu şöyle şekillendi: