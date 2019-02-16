PUBG Avrupa Ligi PEL Contenders başlıyor
21 Mayıs 2019, Salı
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Contenders başlıyor

PUBG Avrupa Ligi PEL Contenders başlıyor

32 takımın dahil olacağı Contenders'ın ilk aşaması 21 Şubat'ta başlayacak.

32 ekibin katılımıyla gerçekleşecek Contenders'ın detayları açıklandı. Kazanan takımın Berlin'de düzenlenecek sezon arası turnuvasında PEL takımlarıyla oynama şansı yakalayacağını bu etkinlik, "İlk Aşama" ile başlayacak. 21 Şubat'ta başlayacak olan İlk Aşama, 4 hafta sürecek. 'nin resmi forumunda konuyla ilgili verilen bilgiler ve organizasyon detayları ise hemen aşağıda sizlerle.

Grup aşamasının ardından:

  • • 1-8 sıra Finale yükselecek
  • • 9-10 sıra bir sonraki sezon için PEL Contenders Ligi'ndeki yerini koruyacak.
  • • 11. sıra PEL Contenders Ligi Promo'sunda ikinci aşamaya dahil olacak.
  • • 12-13. sıra PEL Contenders Promo'sunda ilk aşamaya dahil olacak.
  • • 14-16. sıra PEL Contenders'a veda edecek.

PEL Contenders'ın ilk aşamasının takvimi şöyle:

  • 21 – 24 Şubat – A Grubu
  • 28 Şubat – 3 Mart – B Grubu
  • 7 – 10 Mart – A ve B Grupları
  • 13 – 17 Mart – Finaller
  • 25 – 27 Mart – PEL Contenders Promo 1. Aşama
  • 1 – 3 Nisan – PEL Contenders Promo 2. Aşama

PEL CONTENDERS PROMO NEDİR?

PEL , promotion turnuvası dediğimiz, PEL Contenders ile PEL arasındaki yükselme ya da düşme mücadelesidir. Güçlü olan takımlar yükselir. PEL Contenders Promo her aşamada 16 takımın bulunduğu 2 aşamaya sahiptir. PlayerBros'un haberine göre; İlk aşamadaki takımlar: PEL Açık ve 'dan 12 takım ve PEL 12. ve 13. sıraya yerleşmiş 4 takım, toplam 16 takımdan oluşur. 12 maçın ardından 8 kazanan bir sonraki aşamaya geçer ve PEL Açık Elemeleri'nden 6 takımla beraber, PEL Contenders Grup Aşaması'nda 11. sıraya yerleşmiş 2 takım kazananlara katılır. Bununla beraber 2. Aşama başlar, 6 takım PEL Contenders'ın bir sonraki aşamasına geçer, kalan takımlar turnuvadan ayrılır ve tekrar PEL Açık'ta mücadele eder.

PEL AÇIK PROMOTİON NEDİR?

PEL Açık'ta 1. ve 2.lik koltuğunun sahibi takımlar otomatik olarak PEL Contenders'ın bir sonraki aşamasına yükselir. Kalan takımlar, PEL Contenders Promo ya da Wild Card Turnuvası'na, bölgelerine ve sıralamalarına göre yerleşecektir.

  1. 24.02.2019
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