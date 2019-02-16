LoL'de Yasuo, Urgot, Lucian ve Karthus’a nerf gelecek
21 Mayıs 2019, Salı
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LoL'de , , ve Karthus’a nerf gelecek

LoL'de Yasuo, Urgot, Lucian ve Karthus’a nerf gelecek

metasında sıkı değişiklikler olacak gibi görünüyor. Nerf’lenecek isimler belliyken buff listesi ise kalabalık!

, yakın dönemde , , , Karthus ve Thresh'i nerf'lemeyi düşünüyor. Son dönemin en çok tercih edilen seçimleri arasında da yer alan bu beş şampiyon, kısa bir süre sonra daha güçsüz hale gelecek. Riot Games'in buff planlarında ise Gnar, , Hecarim, , , , Rek'Sai şampiyonlarını görüyoruz.

PlayerBros'un haberine göre; 'ın 9.4 Yaması'yla birlikte gerçekleşecek olan bu değişiklikler ile birlikte pek tabii meta şampiyonlar da değişecek gibi görünüyor. Güncellemelerin durumuna göre Gnar'ın yeniden profesyonel sahneye adım atabileceğini, Varus ve Hecarim tercihlerinin daha sık yapılacağını görebiliriz.

Nerf'lenecekler

  • Yasuo
  • Urgot
  • Lucian
  • Karthus

Buff'lanacaklar:

  • Gnar
  • Trundle
  • Hecarim
  • Varus
  • Azir
  • Zoe
  • Rek'Sai

  1. 17.02.2019
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