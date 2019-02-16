League of Legends metasında sıkı değişiklikler olacak gibi görünüyor. Nerf’lenecek isimler belliyken buff listesi ise kalabalık!
Riot Games, yakın dönemde Yasuo, Urgot, Lucian, Karthus ve Thresh'i nerf'lemeyi düşünüyor. Son dönemin en çok tercih edilen seçimleri arasında da yer alan bu beş şampiyon, kısa bir süre sonra daha güçsüz hale gelecek. Riot Games'in buff planlarında ise Gnar, Trundle, Hecarim, Varus, Azir, Zoe, Rek'Sai şampiyonlarını görüyoruz.
PlayerBros'un haberine göre; League of Legends'ın 9.4 Yaması'yla birlikte gerçekleşecek olan bu değişiklikler ile birlikte pek tabii meta şampiyonlar da değişecek gibi görünüyor. Güncellemelerin durumuna göre Gnar'ın yeniden profesyonel sahneye adım atabileceğini, Varus ve Hecarim tercihlerinin daha sık yapılacağını görebiliriz.
Nerf'lenecekler
- Yasuo
- Urgot
- Lucian
- Karthus
Buff'lanacaklar:
- Gnar
- Trundle
- Hecarim
- Varus
- Azir
- Zoe
- Rek'Sai
- 17.02.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
LoL'de Yasuo, Urgot, Lucian ve Karthus’a nerf gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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