Apex Legends'taki en güçlü silahlar
EA Games tarafından PUBG ve Fortnite'a rakip olması amacıyla piyasaya sürülen ve kısa sürede yakaladığı başarı ile adından söz ettiren Apex Legends'taki en güçlü silahları sizin için derledik.
Apex Legends en güçlü silahlar nelerdir diye merak etmiş olabilirsiniz, zira alana iniş yaptığınız an her şeyin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bu oyunda birçok silah mevcut. Haliyle silah seçiminde zorlanmanız gayet normal oluyor. Peki Apex Legends'da en güçlü silah hangisi ve istatistikleri neler bilmek ister misiniz? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, gelin hep beraber paylaşılan bu istatistikleri inceleyelim.
APEX LEGENDS SİLAH İSTATİSTİKLERİ
HANGİ SİLAH DAHA GÜÇLÜ?
Buna göre saniye başı verilen hasarları baz aldığımızda, "Assault" silahlar arasından Flatline, "SMG" silahlar arasından R-99, "LMG" silahlar arasından M600 Spitfire, "Sniper" silahlar arasından Kraber, "Shotgun" silahlar arasından Mastiff ve "Pistol" silahlar arasından Wingman'in daha yüksek hasarlarının olduğunu görüyoruz. Bedene ve kafaya verilen hasar bakımından farklılık gösterilen silahların ayrıca şarjör bakımından da farklı olduğunu görüyoruz.
EN GÜÇLÜ SİLAH HANGİSİ?
PlayerBros'un haberine göre; Saniye başı hasar, beden hasarı ve kafadan vuruş ortalamasına baktığımızda, en güçlü silah olarak nitelendirilecek silah arasından bariz bir şekilde "Shotgun" yani pompalı tüfek olan Mastiff* öne çıkıyor. Mastiff ardından "Sniper" kategorisindeki Kraber* yer alıyor. Üçüncü olarak sayabileceğimiz diğer bir silah ise yine "Shotgun" kategorisindekiPeacekeeper oluyor.
Unutmamak gerekir ki yukarıda sıralaması verilen silahlar saniye başı verilen hasar, beden hasarı ve kafadan vuruş istatistikleri baz alınarak sıralanmıştır. Şarjör ve oynanış stilinizi göz önünde bulundurduğunuzda daha farklı bir sıralama elde edebilirsiniz. Ayrıca şu anda yıldız ile işaretlenen silahlar drop ile alınabilir olup, bu silahları elde etmesi diğer silahlara göre daha zordur.
- 24.02.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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