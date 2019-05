Apex Legends nasıl oynanır? Apex Legends'in en iyi silahlar hangileri? İşte Apex Legends rehberi!

4 Şubat tarihinde çıkış yapmasının ardından adeta yıldırım hızıyla oyun sektörüne giriş yapan ve liderler arasına giren Apex Legends ; akıcılığı, sürükleyiciliği, çeşitliliği ve uzun zamandır görmeyi beklediğimiz eğlence biçimiyle oyuncuları kendisine çekiyor. Çıkış yapmasını takip eden ilk 72 saatte 10 milyon oyuncuya ve ilk bir haftasında 25 milyon oyuncuya ulaşan Apex Legends için uzmanlar tarafından düzenlenmiş oyun rehberini sizlerle bu yazımızda paylaşıyoruz. (Webtekno)Toplamda 19 silah içeren oyunda her silahın kendine has bir özelliği/kullanım alanı bulunuyor. Oyundaki silahların sınıflandırması ise şu şekilde:Mastiff (Pompalı), Kraber ( Keskin Nişancı ), Precision Choke takılmış Peacekeeper (Pompalı)Wingman (Tabanca), VK-47 Flatline (Saldırı Tüfeği), Spitfire ( Hafif Makineli ), G7 Scout, Prowler ( SMG Turbocharge takılmış Devotion (Hafif Makineli), EVA-8 Auto (Pompalı), R-301 (Saldırı), Longbow (Keskin Nişancı), Hemlock (Saldırı), R-99 (SMG)Alternator (SMG), Triple Take (Keskin Nişancı)P2020, RE-45 ve Mozambique (Pompalı Tabanca) gibi tabancaları bulduğunuz anda değiştirmek en iyisi.Oyuncunun oynamak istediği role göre oldukça değişiklik gösteren karakter tercihinde en iyi karakteri belirlemek oldukça değişken ve zor bir iş. Yine de bazı karakterler özel yetenekleriyle diğerlerinden öne çıkıyor.Sahip olduğu iyileştirme özelliğiyle en yararlı karakterler arasında bulunan Lifeline birçok oyuncu tarafından favori karakter olarak seçiliyor.: Hızlı bir şekilde çatışmadan sıyrılma veya gizlice saldırma yeteneğine sahip olan Wraith, aynı zamanda açabildiği portal ile takımını çatışmadan uzaklaştırabileceği gibi çatışmanın merkezine de düşmana fark ettirmeden çekebiliyor.Bloodhound'ın düşmanı takip edebilme yeteneği her ne kadar üstün bassa da Gibraltar'ın takımı koruma özelliği bir yandan göz kırpıyor.Her oyunun başındaki en büyük soru: "Nereye inelim?" oluyor. Jumpmaster olunca sol CTRL'ye basılı tutan oyuncuların sayısı hiç de az değil. King's Canyon için en iyi iniş noktaları bu şekilde:Genelde sakin olan bu yerde; üst derece zırh, çanta, kask gibi eşyalar bol bol çıkıyor. Takımınızın yavaşça eşya toplamasını oyunun sonuna doğru terminatör olmasını istiyorsanız sizin için en iyi yer Thunderdome.Her oyunun başında uçarak gelen gemiye inmek oldukça riskli. Birçok takımın aynı anda indiği gemi adeta kaos ortamı yaşatıyor ancak eğer ki bu gemiden galip takım olarak çıkarsanız sahip olduğunuz silahlar ve eşyalarla oyuna oldukça önde başlamış oluyorsunuz.Ben hiç düşmana bulaşmayayım, rahat rahat lootumu (eşya toplamayı) yapayım diyenler için birebir.Düşman ateşinden kaçınmak için bol bol yer sunan Water Treatment , sahip olduğu eşyalarla da oyuncular arasında sıkça tercih ediliyor.Yukarıda oyunun en iyi; silahlarını, karakterlerini ve iniş yerlerini açıkladık ancak oynanış bilgisi olmayınca bunlar ne yazık ki bir işe yaramıyor.Düşmana vurduğunuzda düşmanın üzerinde ona kaç hasar verdiğiniz gösteren bir sayı çıkacaktır. Burada gözüken renkler düşmanınızın hangi seviye zırha sahip olduğunu belirtiyor. Seviye 3 için mor, Seviye 2 için Mavi, Seviye 1 için Beyaz ve zırhları yoksa Kırmızı renk rakipten çıkıyor.Diğer oyunlarda gördüğünüzden oldukça daha yükseğe Apex Legends'te zıplayabilirsiniz ve tırmanabilirsiniz. Yüksek bir duvardan zıplamak için veya tırmanmak için "Boşluk" tuşuna bastığınızda, bu tuşa uzun basılı tutun. Bu sayede daha da yüksek yerlere tırmanabileceksiniz.Kapıları açmak yerine yumruk veya tekme atarak parçalayabilirsiniz. Bu size zaman kazandıracaktır.Oyundaki eşyaları ezberledikten sonra ayarlarda bulunan "Compact Loot Prompts" özelliğini aktif hâle getirebilirsiniz. Bu sayede oyununuz içerisinde daha az kalabalık olacaktır.Kasklar zırhlar gibi şarj istemezler. Bir kere giyildikten sonra canları gidene kadar kafanızda kalırlar.Oyundaki en önemli şeylerden birisi ping atmak/işaret etmek. "F" tuşu ile düşmanların nerede olduğunu işaretleyip takım arkadaşlarınızın buna karşı harekete geçmesini söyleyebilirsiniz. Mouse'unuzun orta tekerleğine bastığınızda ise normal bir şekilde ping atarak; eşyaları, yerleri ve diğer her şeyi takım arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.