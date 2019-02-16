Apex Legends ilk büyük hatasını hızla düzeltti
EA Games tarafından piyasaya sürülen Apex Legends, kısa sürede oyuncuların büyük beğenisini toplamıştı. Apex Legends, oyuncuların gösterdiği bu büyük ilgiyi, oluşan ilk büyük hatayı kısa sürede düzelterek adeta karşılıksız bırakmadı.
Apex Legends açılalı daha iki hafta olmuşken oyun ilk büyük hatasını vermeye başladı. 15 Şubat tarihinde yaşanan bu aksaklıkta birçok platformda sıkıntılar görüldü. Oyuncuların uzun bekleme süreleriyle karşılaştığı bu olaydan PC oyuncuları, Xbox One ve Playstation 4 platformuna göre daha çok etkilendi.
And it looks like we're back in business! Thank you for your patience :) pic.twitter.com/p0bWnrrADb— Apex Legends (@PlayApex) 15 Şubat 2019
Topluluk sayfalarından oyuncuların yazdıklarına göre üç-dört saatlik bekleme sürelerinin ardından oyun çöküyordu. PlayerBros'un haberine göre; Belirtilen aksaklık zaman içerisinde sadece Amerika sunucusundaki oyuncular tarafından belirtilirken diğer sunuculardan bir ses çıkmadı.
Öte taraftan Apex Legends işe derhal adım attı ve bir saat içerisinde probleme bir çözüm getirdi. "Görünüşe göre geri döndük! Sabrınız için teşekkür ederiz." mesajıyla birlikte kısa sürede problemi halleden oyun çalışanları, oyuna verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdi.
- 24.02.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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