Apex Legends ilk büyük hatasını hızla düzeltti

Apex Legends açılalı daha iki hafta olmuşken oyun ilk büyük hatasını vermeye başladı. 15 Şubat tarihinde yaşanan bu aksaklıkta birçok platformda sıkıntılar görüldü. Oyuncuların uzun bekleme süreleriyle karşılaştığı bu olaydan PC oyuncuları, Xbox One ve Playstation 4 platformuna göre daha çok etkilendi.

And it looks like we're back in business! Thank you for your patience :) pic.twitter.com/p0bWnrrADb