Apex Legends ilk büyük hatasını hızla düzeltti
21 Mayıs 2019, Salı
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ilk büyük hatasını hızla düzeltti

Apex Legends ilk büyük hatasını hızla düzeltti

EA Games tarafından piyasaya sürülen , kısa sürede oyuncuların büyük beğenisini toplamıştı. Apex Legends, oyuncuların gösterdiği bu büyük ilgiyi, oluşan ilk büyük hatayı kısa sürede düzelterek adeta karşılıksız bırakmadı.

açılalı daha iki hafta olmuşken oyun ilk büyük hatasını vermeye başladı. 15 Şubat tarihinde yaşanan bu aksaklıkta birçok platformda sıkıntılar görüldü. Oyuncuların uzun bekleme süreleriyle karşılaştığı bu olaydan PC oyuncuları, ve Playstation 4 platformuna göre daha çok etkilendi.


Topluluk sayfalarından oyuncuların yazdıklarına göre üç-dört saatlik bekleme sürelerinin ardından oyun çöküyordu. PlayerBros'un haberine göre; Belirtilen aksaklık zaman içerisinde sadece Amerika sunucusundaki oyuncular tarafından belirtilirken diğer sunuculardan bir ses çıkmadı.

Öte taraftan Apex Legends işe derhal adım attı ve bir saat içerisinde probleme bir çözüm getirdi. "Görünüşe göre geri döndük! Sabrınız için teşekkür ederiz." mesajıyla birlikte kısa sürede problemi halleden oyun çalışanları, oyuna verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

  1. 24.02.2019
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