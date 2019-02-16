Apex Legends ilk büyük hatasını hızla düzeltti

Apex Legends açılalı daha iki hafta olmuşken oyun ilk büyük hatasını vermeye başladı. 15 Şubat tarihinde yaşanan bu aksaklıkta birçok platformda sıkıntılar görüldü. Oyuncuların uzun bekleme süreleriyle karşılaştığı bu olaydan PC oyuncuları, Xbox One ve Playstation 4 platformuna göre daha çok etkilendi.

And it looks like we're back in business! Thank you for your patience :) pic.twitter.com/p0bWnrrADb — Apex Legends (@PlayApex) 15 Şubat 2019



Topluluk sayfalarından oyuncuların yazdıklarına göre üç-dört saatlik bekleme sürelerinin ardından oyun çöküyordu. PlayerBros'un haberine göre; Belirtilen aksaklık zaman içerisinde sadece Amerika sunucusundaki oyuncular tarafından belirtilirken diğer sunuculardan bir ses çıkmadı.



Öte taraftan Apex Legends işe derhal adım attı ve bir saat içerisinde probleme bir çözüm getirdi. "Görünüşe göre geri döndük! Sabrınız için teşekkür ederiz." mesajıyla birlikte kısa sürede problemi halleden oyun çalışanları, oyuna verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdi.