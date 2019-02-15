Skadoodle ara veriyor

Nisan 2015'te Cloud9'a katılan Skadoodle yaklaşık dört yıldır mavi formayla turnuvalarda yer alıyordu.

ELEAUGE Major: Boston 2018'de Cloud9'la birincilik yaşayan Skadoodle, Kuzey Amerika'nın önde gelen CS: GO oyuncuları arasında kendine yer edinmişti.

Takımı yerine bir oyuncu bulduğu anda kariyerine ara vereceğini açıklayan Latham sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"CS: GO pro arenasına bir süreliğine ara veriyorum. Cloud9'a ve fanlarıma şimdiye kadar gösterdikleri destek için teşekkür eder, takıma iyi şanslar dilerim."

Skadoodle, profesyonel kariyerinin yanı sıra Twitch'te de yaptığı çeşitli oyun yayınlarıyla pek çok izleyiciye ulaşmayı başaran isimlerden.