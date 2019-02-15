Skadoodle ara veriyor
Counter Strike: Global Offensive'in pro arenası denince ilk akla gelen takımlarından Cloud9'un başarılı oyuncusu Tyler "Skadoodle" Latham, kariyerine ara verme kararı aldı.
Nisan 2015'te Cloud9'a katılan Skadoodle yaklaşık dört yıldır mavi formayla turnuvalarda yer alıyordu.
ELEAUGE Major: Boston 2018'de Cloud9'la birincilik yaşayan Skadoodle, Kuzey Amerika'nın önde gelen CS: GO oyuncuları arasında kendine yer edinmişti.
Takımı yerine bir oyuncu bulduğu anda kariyerine ara vereceğini açıklayan Latham sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"CS: GO pro arenasına bir süreliğine ara veriyorum. Cloud9'a ve fanlarıma şimdiye kadar gösterdikleri destek için teşekkür eder, takıma iyi şanslar dilerim."
Skadoodle, profesyonel kariyerinin yanı sıra Twitch'te de yaptığı çeşitli oyun yayınlarıyla pek çok izleyiciye ulaşmayı başaran isimlerden.
- 24.02.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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