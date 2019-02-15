Skadoodle ara veriyor – Fotomaç – 15 Şubat 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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ara veriyor

Skadoodle ara veriyor

: Global Offensive'in pro arenası denince ilk akla gelen takımlarından Cloud9'un başarılı oyuncusu Tyler "" Latham, kariyerine ara verme kararı aldı.

Nisan 2015'te Cloud9'a katılan yaklaşık dört yıldır mavi formayla turnuvalarda yer alıyordu.

ELEAUGE Major: Boston 2018'de Cloud9'la birincilik yaşayan Skadoodle, 'nın önde gelen CS: GO oyuncuları arasında kendine yer edinmişti.

Takımı yerine bir oyuncu bulduğu anda kariyerine ara vereceğini açıklayan Latham sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"CS: GO pro arenasına bir süreliğine ara veriyorum. Cloud9'a ve fanlarıma şimdiye kadar gösterdikleri destek için teşekkür eder, takıma iyi şanslar dilerim."

Skadoodle, profesyonel kariyerinin yanı sıra Twitch'te de yaptığı çeşitli oyun yayınlarıyla pek çok izleyiciye ulaşmayı başaran isimlerden.

  1. 24.02.2019
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