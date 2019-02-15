DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı – Fotomaç – 15 Şubat 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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ve finalleri için geri sayım başladı

DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı

Acer, 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Bangkok Ulusal Stadyumu Nimibutr Spor Salonu’nda ikinci Predator Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

bölgesindeki; , Singapur, , Makau, , Tayland, Vietnam, , , Kore, Tayvan, , , Moğolistan, ve 'dan katılan 3530 takım arasından, 5 aylık mücadeleden zaferle ayrılan 26 e-spor takımı finallerde yarışacak.

Finalist e-spor takımları büyük finalde toplam 8 milyon Baht (250.000 ABD doları) değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.

Etkinlik mekanı oyuncuların kendilerini yarışmadaki iki oyun olan ve 'nin içinde gibi hissetmeleri için çeşitli deneyim alanlarıyla donatıldı. Özel açılış töreniyle karşılanacak olan yarışmacılar Predator Thronos ve Predator Simulator Mobile gibi ürünlerle Acer Predator deneyimi yaşayacaklar.

  1. 24.02.2019
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