Apex Legends'ın mobil versiyonu yola çıktı!

Apex Legends Mobile geliyor! Apex Legends, oyuncu sayısı itibarıyla çok büyük bir başarıya imza attı ve haliyle yapımcılar, bu başarısını devam ettirmek isteyerek Apex Legends mobil sürümünü yayınlamak için kolları sıvadı. Bilgi, ücretsiz oyun olan Apex Legends'ı geliştiren EA Games'den geldi.

EA CEO'su Andrew Wilson konu hakkında şunları söyledi:



"Daha önceden de belirttiğim gibi, oyunu zamanla mobil ve "cross-play" olarak yayınlamanın yollarını arıyoruz ve oyunun Asya'da muazzam bir değere ulaşağını bekliyorum, ki bunun için sürekli iletişimdeyiz."



PlayerBros'un haberine göre; Diğer bir deyişle EA CEO'su tıpkı rakipleri gibi oyunu mobil platforma getirmeyi planlıyor. Ayrıca "cross-play" ile farklı platformlardan oyuncuları da bir ara getirmeyi planlayan yapımcıların mobildeki kaliteyi nasıl PC seviyesine getirecekleri de merak konusu. Rakiplerine göre bir hayli fazla sistem gerektiren Apex Legends'ın mobil platformda bu kaliteyi nasıl eşitleyeceğini düşünmeden edememekle birlikte akıllarda bir soru daha doğuyor. Farklı platformlardaki oyuncuların nişan alma zorluklarıyla birlikte doğacak sıkıntıyı nasıl çözecekler?



PUBG ve Fortnite gibi PC oyunlarının arasına katılıp kısa sürede hızlı bir çıkış yapan Apex Legends, bu çıkışını mobil platformda da yapmak istiyor. Henüz bir tarih belli olmasa da, rakiplerine yetişmek için arayı fazla uzun tutmayacağını tahmin ediyoruz.