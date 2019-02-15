Apex Legends'e yeni başlayanlar için tavsiyeler

Apex Legends, durumu itibarıyla çok ani gelişen olaylara sahne olan bir oyun. Karakterlerin etrafta kaymak için gibi çevreyi kullanarak yaptığı hareketleri de eklediğimizde nişan almak için çok hızlı bir reflekse sahip olmak gerekiyor. Peki Apex Legends'da daha iyi olmak neler yapabiliriz? İşte sorunun cevabı için verebileceğimiz PlayerBros tarafından hazırlanmış Apex Legends tüyoları:



1- NEREYE İNDİĞİNİZİ BİLİN



Diğer oyunların aksine Apex Legends'da varsayılan olarak takım lideri diyebileceğimiz "jump master" tarafından ineceğimiz yer kesinleşiyor. Oyun içinde takım liderine uymadan da atlanabiliyor fakat bu sefer de takım bütünlüğü bozulduğundan, takım arkadaşlarıyla birlikte hareket eden oyunculara karşı pek şansımız kalmıyor. Peki anlaşmaya varıldı ve takım liderine uyuldu, nereye inebiliriz? Bu sorunun cevabı oyundan oyuna değişiyor. Her oyun yüksek seviyeli ekipmanların çıktığı yerler değiştiğinden; kendinize güveniyor ve daha fazla çatışmaya girmek istiyorsanız haritada daire içerisinde işaretli olan alana veya kargo gemisine iniş yapabilir, başlarda çatışmadan uzak kalmak ve yeteri kadar ekipman topladıktan sonra savaşmak istiyorsanız ise bu daire ve gemi dışında bir yerleri seçmeyi deneyebilirsiniz.





2- İLETİŞİM KURUN



Apex Legends'ın yine diğer oyunlardan sıyrılan bir başka kısmı olan iletişim kurma kolaylığını rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnsanlarla konuşmaktan haz etmeme olasılığınız olsa bile farenin orta tuşuna basarak bir yerleri işaretleyebilir ve karakterinizin sizin için konuşmasını sağlayabilirsiniz. Düşmanı veya ekipmanları işaretlemekten tutun teşekkür etmeye kadar farklı işlevselliği olan bu özelliği kullanın. Arkadaşınız veya yabancı bir takım arkadaşınız gördüğü rakibi işaretledikten sonra kolaylıkla onların gördüğü rakibi siz de görebileceksiniz.





3- DÜŞÜNCE HASAR ALMAMA AVANTAJINI KULLANIN



Çevreyi lehinize kullanın ve düşünce hasar almadığınızın farkına varın. Uçurum kenarında bile olsanız düşünce hasar almama sayesinde pusudan çok kolay bir şekilde kurtulabilir veya aşağıda gördüğünüz bir rakibin tepesine bir anda inebilirsiniz. Rakipten ve alan dışından alabileceğiniz hasar dışında düşünce kaybedeceğiniz bir hasarın hesabını yapmayacağınızı düşünerekten, etrafta rahatlıkla zıplayabilirsiniz.





4- ZENGİN GANİMETLİ BÖLGELERİ KAÇIRMAYIN



Oyunun belki de en çok savaşının geçtiği bölgeler olan ve her el değişen zengin ganimet bölgeleri mevcut. Buralardan elde edebileceğiniz yüksek seviyeli ekipmanlar ile daha dirençli olabilir ve kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Bölge tehlikeli ve kalabalık olmasına rağmen elde edilebilecek ganimetleri göz önüne aldığımızda bu riski almaya değer gibi gözüküyor.





5- BİTİRİŞ HAREKETLERİYLE BOŞA ZAMAN HARCAMAYIN



Yere serdiğiniz bir rakibe bitiriş hareketi yapmak ilgi çekici ve eğlenceli olabilir fakat birkaç el atmışsanız siz de bunun yapılmaması gereken bir hareket olduğunu anlamışsınızdır. Bu kadar hızlı bir oyunda bitiriş hareketi çok fazla yavaş işliyor ve zaman kaybettiriyor. Bu sırada siz de hasar alabilir olduğunuzdan başka biri sizi o sırada öldürebilir ve avcı durumundayken ava dönüşebilirsiniz. Hatta bu hareketinizin sonucunda birisi de sizi yere serip bitiriş hareketi yapabilir.