Apex Legends için sistem gereksinimleri
PUBG ve Fortnite'ın Battle Royale alanındaki hakimiyetini kırmak için piyasaya sürülen Apex Legends'ı oynayabilmek için ihtiyaç duyulan sistem gereksinimleri haberimizde.
EA Games'in piyasaya sürdüğü tarihten bu yana oldukça hızlı şekilde büyüyen Apex Legends'ın sistem gereksinimlerini sizin derledik.
APEX LEGENDS İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN DEPOLAMA ALANI
Apex Legends'ı bilgisayarınıza kurabilmek için 20.52 GB'lık boş bir disk depolama alanına ihtiyaç duymaktasınız. Apex Legends'ın 'oynanabilir' indirme limiti ise 13.44 GB olarak gözüküyor.
APEX LEGENDS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İŞLETİM SİSTEMİ: 64-bit Windows 10
- CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor
- RAM: 6GB
- GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700
- GPU RAM: 1 GB
- SABİT DİSK: Minimum 30 GB of free space
APEX LEGENDS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İŞLETİM SİSTEMİ 64-bit Windows 10
- CPU: Intel i5 3570K or equivalent
- RAM: 8GB
- GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- GPU RAM: 8GB
- SABİT DİSK: Minimum 30 GB of free space
PC AYARLARI
- Adaptive Resolution FPS Target: 0 (off) – 100 (Aktif edildiğinde TSAA gerekir)
- Adaptive Supersampling: Disabled / Enabled
- Anti-aliasing: None / TSAA
- Aspect Ratio: 4:3 and 5:4 / 16:9 / 16:10 / 21:9
- Ambient Occlusion: Disabled / Low / Medium / High
- Color Blind Mode: Off / Protanopia / Deuteranopia / Tritanopia
- Display Mode: Full screen / Windowed / Borderless Window
- Dynamic Spot Shadows: Disabled / Enabled
- Effects Detail: Low / Medium / High
- FOV: Slider (70-110)
- Impact Marks: Disabled / Low / High
- Model Detail: Low / Medium / High
- Ragdoll: Low / Medium / High
- Spot Shadow Detail: Disabled / Low / High / Very High
- Sun Shadow Coverage: Low / High
- Sun Shadow Detail: Low / High
- Texture Filtering: Bilinear, Trilinear, Anisotropic (2x, 4x, 8x, 16x)
- Texture streaming budget: None / 2GB VRAM / 2-3 GB VRAM / 3 GB VRAM / 4 GB VRAM / 6 GB VRAM / 8 GB VRAM
- V-Sync: Disabled / 3x buffered / Adaptive / Adaptive (1/2 rate)
- Volumetric Lighting: Disabled / Enabled
EK PC ÖZELLİKLERİ VE AYARLARI
- Fully remappable key bindings
- Mouse acceleration: off/on
- Streamer Mode: Off / Killer Only / All
- ADS Mouse Sensitivity Multiplayer Slider: 0.2 upto 20.0
- Gamepad support with multiple configs and sensitivity options
- Voice Chat Record Mode: Push to Talk / Open Mic
- Open mic threshold slider
- Incoming voice chat volume slider
- Play Incoming Text Chat as Speech: Off/On
- (Şu anda sadece İngilizce)
- Convert Incoming Voice to Chat Text: Off/On
- 16.02.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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