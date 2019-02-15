Apex Legends için sistem gereksinimleri

EA Games'in piyasaya sürdüğü tarihten bu yana oldukça hızlı şekilde büyüyen Apex Legends'ın sistem gereksinimlerini sizin derledik.

APEX LEGENDS İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN DEPOLAMA ALANI

Apex Legends'ı bilgisayarınıza kurabilmek için 20.52 GB'lık boş bir disk depolama alanına ihtiyaç duymaktasınız. Apex Legends'ın 'oynanabilir' indirme limiti ise 13.44 GB olarak gözüküyor.



APEX LEGENDS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İŞLETİM SİSTEMİ: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor

RAM: 6GB

GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700

GPU RAM: 1 GB

SABİT DİSK: Minimum 30 GB of free space

APEX LEGENDS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İŞLETİM SİSTEMİ 64-bit Windows 10

CPU: Intel i5 3570K or equivalent

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

GPU RAM: 8GB

SABİT DİSK: Minimum 30 GB of free space

PC AYARLARI

Adaptive Resolution FPS Target: 0 (off) – 100 (Aktif edildiğinde TSAA gerekir)

Adaptive Supersampling: Disabled / Enabled

Anti-aliasing: None / TSAA

Aspect Ratio: 4:3 and 5:4 / 16:9 / 16:10 / 21:9

Ambient Occlusion: Disabled / Low / Medium / High

Color Blind Mode: Off / Protanopia / Deuteranopia / Tritanopia

Display Mode: Full screen / Windowed / Borderless Window

Dynamic Spot Shadows: Disabled / Enabled

Effects Detail: Low / Medium / High

FOV: Slider (70-110)

Impact Marks: Disabled / Low / High

Model Detail: Low / Medium / High

Ragdoll: Low / Medium / High

Spot Shadow Detail: Disabled / Low / High / Very High

Sun Shadow Coverage: Low / High

Sun Shadow Detail: Low / High

Texture Filtering: Bilinear, Trilinear, Anisotropic (2x, 4x, 8x, 16x)

Texture streaming budget: None / 2GB VRAM / 2-3 GB VRAM / 3 GB VRAM / 4 GB VRAM / 6 GB VRAM / 8 GB VRAM

V-Sync: Disabled / 3x buffered / Adaptive / Adaptive (1/2 rate)

Volumetric Lighting: Disabled / Enabled

EK PC ÖZELLİKLERİ VE AYARLARI