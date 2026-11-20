Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ve Çaykur Rizespor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ve Çaykur Rizespor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. 15 puanla 10'uncu sırada bulunan İzmir ekibiyle, 14 puanla 12'inci sırayı alan Dadaşlar'ın karşılaşması ligdeki sıralamayı da Erzurumspor'un geleceğini de etkileyecek. Mavi-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.