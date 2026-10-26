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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa BB Erzurumspor Dadaş'ın affı yok

Dadaş'ın affı yok

Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-1 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, son haftalarda büyük çıkış yakaladı. Erzurum temsilcisi son 4 maçında hanesine 10 puan yazdırmayı başardı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Dadaş'ın affı yok

Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK'nın önlenemez yükselişi sürüyor... Son olarak 11 Eylül'de zirvenin güçlü adayı Beşiktaş'a Tüpraş Stadı'nda 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı takım, bu müsabakanın ardından büyük bir çıkış yakaladı. 9'uncu haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1'lik skorla devirmeyi başaran Dadaş, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alırken, son 4 maçta hanesine 10 puan yazdırdı.

4'TE 3 YAPTILAR

6'ncı haftada kendi sahasında Samsunspor engelini tek golle aşan Erzurumspor FK, 7'nci haftada Alanyaspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla 1 puanla dönmeyi bildi. 8'inci hafta konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Erzurum temsilcisi, önceki gün de Gaziantep'ten 3 puan çıkarmayı başardı. Son 4 sınavında 3 galibiyet elde eden Dadaş, puanını 14'e yükseltip taraftarlarını mutlu etti.

YABANCILAR TAŞIDI

Erzurumspor FK, Gaziantep deplasmanında yabancı oyuncularının süper performansıyla galip geldi. Mavi-beyazlı takım ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde Miguel Cardoso, Amar Gerxhaliu ve Guram Giorbelidze'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yaz döneminde Kayserispor'dan transfer edilen Cordoso, bu sezon 8 karşılaşmada forma giyerken, 3 kez ağları havalandırdı.

ÇOK ÖZEL GALİBİYET

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gaziantep FK karşısında çok özel ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. 47 yaşındaki teknik adam, "Lig çok çok uzun. Üç puanlı sistem, neyin ne olacağı belli değil. Bizler şimdi biraz daha sorumluluğumuz artacak. Çünkü kazanabilen bir Erzurumspor, rakip takımlar tarafından daha da ciddi bir şekilde irdelenecek ve ciddiye alınacak" diye konuştu.

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