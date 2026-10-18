Süper Lig'de Erzurumspor'un çıkışı sürüyor. Milli araya Samsunspor galibiyetiyle giren, milli ara dönüşü Alanya'dan 1 puan alan Dadaşlar, evinde Eyüpspor'u da 2-0 yenip, tırmanışını sürdürdü. Mavi-beyazlılara galibiyeti; 19. dakikada Giorbelidze'nin asistinde Cardoso ve 47'de Mustafa Yumlu'nun asistinde Eren Tozlu getirdi. Erzurum ekibi, yenilmezlik serisini 3 maça taşırken eflatunsarılılar ise 5'te sıfır çekip 3 puanla son sırada kaldı.

CESARETLİ VE YÜREKLİYİZ

Erzurum çalıştırıcısı Serkan Özbalta, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özbalta, "Her maça ve puana talibiz ama hayal görmeyelim. İçeride ve dışarıda armamımızı temsil edecek kadar cesaretli ve yürekliyiz" dedi.

ATAK SORUNUMUZ VAR

Eyüp Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Erzurum yenilgisini hücumda atak ve çoğalma sorunları yaşamalarına bağladı. Dalcı, bundan sonraki maçlarda bunu çözmeleri gerektiğini ifade ederek yılmadan çalışacaklarını belirtti.