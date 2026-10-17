Erzurumspor’da hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'de iki maçtır yenilmeyen Erzurumspor, bugün ligde sonuncu sıradaki Eyüpspor'u ağırlayacak. Rakibiyle ilk kez rakip olacak Dadaşlar, sahasında kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Mavi-beyazlılar, Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Erzurum ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Erzurumspor, geçen hafta Alanyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak moral buldu.
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de iki maçtır yenilmeyen Erzurumspor, bugün ligde sonuncu sıradaki Eyüpspor'u ağırlayacak. Rakibiyle ilk kez rakip olacak Dadaşlar, sahasında kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Mavi-beyazlılar, Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Erzurum ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Erzurumspor, geçen hafta Alanyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak moral buldu.