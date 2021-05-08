Yılmaz Vural inanıyor!

Mavi-beyazlı ekibin teknik adamı, "İşimiz zor gözüküyor fakat son ana kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Geldikten sonra yakaladığımız çıkış son iki haftada son buldu. Fakat artık dananın kuyruğu kopacak. Kasımpaşa'yı yenerek şansımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



PAŞA'DA 5 EKSİK OYUNCU VAR

40 puanlı Kasımpaşa'da, kritik mücadele öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Fode Koita BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.