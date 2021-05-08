Haberler BB Erzurumspor Yılmaz Vural inanıyor!

inanıyor!

Geçtiğimiz hafta 'ye kaybeden , evinde 'yla kritik bir maça çıkacak. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesi öncesi umutlu konuştu.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Yılmaz Vural inanıyor!

Mavi-beyazlı ekibin teknik adamı, "İşimiz zor gözüküyor fakat son ana kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Geldikten sonra yakaladığımız çıkış son iki haftada son buldu. Fakat artık dananın kuyruğu kopacak. 'yı yenerek şansımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAŞA'DA 5 EKSİK OYUNCU VAR
40 puanlı Kasımpaşa'da, kritik mücadele öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. kadro dışı bırakılan 'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan , , ve deplasmanında forma giyemeyecek.

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