Haberler BB Erzurumspor Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döversin

: Birkaç sene önce olsa döversin

'un teknik patronu , 14 dakikada 3-0 geriye düştüklerini belirterek, "İkinci devre bizim 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. İkinci yarıdaki oyun için oyuncuları kutluyorum" dedi. Vural, oyuna girmek istemeyen içinse, "Yabancıların 2 ay paralarını alamadığında böyle yapıyor. Bir kaç yıl önce olsa döversin. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Yabancı sınırına lütfen el atılsın" dedi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döversin

'un teknik patronu , 14 dakikada 3-0 geriye düştüklerini belirterek, "İkinci devre bizim 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. İkinci yarıdaki oyun için oyuncuları kutluyorum" dedi. Vural, oyuna girmek istemeyen içinse, "Yabancıların 2 ay paralarını alamadığında böyle yapıyor. Bir kaç yıl önce olsa döversin. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Yabancı sınırına lütfen el atılsın" dedi.

SON DAKİKA