Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döversin

BB Erzurumspor'un teknik patronu Yılmaz Vural, 14 dakikada 3-0 geriye düştüklerini belirterek, "İkinci devre bizim 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. İkinci yarıdaki oyun için oyuncuları kutluyorum" dedi. Vural, oyuna girmek istemeyen Gomes içinse, "Yabancıların 2 ay paralarını alamadığında böyle yapıyor. Bir kaç yıl önce olsa döversin. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Yabancı sınırına lütfen el atılsın" dedi.