Haberler BB Erzurumspor Son dakika spor haberleri | Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a yanıt!

Son dakika spor haberleri | 'ten 'a yanıt!

'de 39. haftanın kapanış maçında ile 'de karşılaşan , sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ikinci yarısında teknik direktör , 'i oyuna sokmak istemiş ancak golcü futbolcu girmek istememişti. Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural'a Gomes'ten yanıt geldi. İşte detaylar...

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 17:47
Son dakika spor haberleri | Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a yanıt!

Erzurumsporlu , maçında oyuna girmek istemediği ve kulübü 'ya şikayet ettiği iddialarını yalanladı!

Kulübü FIFA'ya şikayet etmediğini ifade eden Gomes: "Dört aydır maaş almamama rağmen kulübü FIFA'ya şikayet etmedim" dedi.

"SENİ SEVİYORUM" DEDİ

"Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi bir şeyler söyledi. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok."

"DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

"Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım. Oyuna girmek istemediğim yönünde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını takım arkadaşlarım da biliyor"

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