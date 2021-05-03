Haberler BB Erzurumspor Yılmaz Vural Fenerbahçe Erzurumspor maçının ardından konuştu!

maçının ardından konuştu!

'in 39. haftasında 'ye deplasmanda mağlup olan 'da teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada oyuna girmeyi reddeden hakkında konuşan Vural sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:28
Yılmaz Vural Fenerbahçe Erzurumspor maçının ardından konuştu!

'in 39. haftasında 'ye deplasmanda mağlup olan 'da teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada oyuna girmeyi reddeden hakkında konuşan Vural sert ifadeler kullandı.

İşte o sözler;

Maç 3-3 bitebilirdi. Bu VAR'ın ne olduğunu maalesef hala anlayamadık. İkinci yarı oyuna karakter koyduk. İkinci yarıda 5 pozisyonumuz var. Çok net 2 pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe son 10-15 dakika oyunda değildi. Kalan 2 maçtan 6 puan çıkarmak zorundayız. Artık rahat takım yok.

Yabancı kuralını serbest bırakmak isteyen zihniyete söylüyorum. 2 ay paralarını alamasalar takımın içinde olduklarını unutup hemen 'ya gidiyorlar.

oyuna girmek istemedi. Ayağım iyi değil dedi. Hiçbir şeyi yok. Oynamak istemedi. Rica ettim, sana ihtiyacımız var dedim. Bir tanesini çıkardık. Soyunma odasında arkamızdan küfür etmiş çıkardık diye. Burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içerde.

Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz.

Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün.

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