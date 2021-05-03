Haberler BB Erzurumspor Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçına damga vuran an! Ricardo Gomes oyuna girmeyi reddetti!

Son dakika spor haberleri: maçına damga vuran an! Ricardo oyuna girmeyi reddetti!

'in 39. haftasında sahasında 'u ağırladı. Konuk ekipte teknik direktör , Ricardo 'i oyuna sokmak istedi ancak 29 yaşındaki futbolcu oyuna girmeyi reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, saha kenarında Gomes ile bir konuşma gerçekleştirdi ancak Gomes ikna olmadı. yerine 'da oyuna dahil oldu.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:34
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçına damga vuran an! Ricardo Gomes oyuna girmeyi reddetti!

'in 39. haftasında ile 'de karşı karşıya geldi. Maçı sarı lacivertliler , ve 'ın golleriyle 3-1 kazandı. Erzurumspor'un tek golünü ise kaydetti.

Maçta dikkat çeken bir detay ise BB Erzurumspor Teknik Direktörü ile Ricardo arasında gerçekleşti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Yılmaz Vural, 29 yaşındaki oyuncuyu oyuna almak istedi ancak Gomes bunu reddetti. Daha sonradan yanına gelen hocasına ise elini iterek tepki gösterdi.

İşte o an...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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