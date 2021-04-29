Haberler BB Erzurumspor BB Erzurumspor Başakşehir maçının ardından Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu!

BB maçının ardından açıklamalarda bulundu!

'in 38. haftasında Büyükşehir Belediye sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , gelecek hafta oynanacak olan maçına dikkat çekti.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:42 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:46
BB Erzurumspor Başakşehir maçının ardından Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu!

BB teknik direktörü , 'e 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini ifade eden Yılmaz Vural, "Maça çok iyi başladık ve golümüzü attık, sonrasında rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim tempomuz düştü. Zaten bizim önde karşılamamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Oyuncu kafasında çok şey düşünüyor, kendi kafasına göre bir yöntem bulmaya çalışıyor ama daha önce konuştuğumuz yöntemleri uygulanması gerekiyor" dedi.

"F.BAHÇE MAÇINA ÇOK İYİ HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ"

Erzurumspor'un şu ana kadar 'sız oynadığının altını çizen Yılmaz Vural, "54. dakikada golü yediğimiz pozisyon VAR'dan döndü, hem de birçok pozisyon geçtikten sonra VAR'dan döndü. Kırılma noktası orası. Biz bugüne kadar VAR'sız oynuyoruz zaten" şeklinde konuştu.

maçına çok iyi hazırlanmak zorunda olduklarını belirten Yılmaz Vural, "Bizim kaybımızın nedeni rakibin şansı, penaltı pozisyonu, 'in kaçırdığı mutlak pozisyon... Böyle anlatırız... 3 maçımız kaldı, 45 puan yapmak şimdi daha zorlaştı ama inanıyorum. Çocukları da soyunma odasında öptüm, yarınki antrenmanı da iptal ettim. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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