Haberler BB Erzurumspor 45 puanla tutunuruz

45 puanla tutunuruz

Ligde 3’te 3 yaparak kümede kalma umudunu arttıran Dadaşlar’da , “Hedefimiz 45 puan. ligde kalacaktır” dedi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
45 puanla tutunuruz

Son 3 lig maçından 9 puançıkaran , yarın direkt rakibi 'le oynayacağı kritik maçı da kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Dadaşlar, yönetiminde topladığı 10 puanla 37 puana ulaştı ve düşme hattından kurtulma umutlarını son haftalara taşıdı. Vural yönetiminde takım 11 gol atıp 11 gol yedi.

HEPSİ KRİTİK
İlk yarıda 'da rakibine 1-0 yenilen temsilcisi, bu kez galip gelip ligde kalma adına önemli bir sonuç almak istiyor. Önlerindeki 4 maçın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Özellikle Erzurum'daki Başakşehir ve maçlarını mutlak kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz 45 puan. Erzurumspor ligde kalacaktır" diye iddialı konuştu.

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