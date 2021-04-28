45 puanla tutunuruz

Son 3 lig maçından 9 puançıkaran Erzurumspor, yarın direkt rakibi Başakşehir'le oynayacağı kritik maçı da kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Dadaşlar, Yılmaz Vural yönetiminde topladığı 10 puanla 37 puana ulaştı ve düşme hattından kurtulma umutlarını son haftalara taşıdı. Vural yönetiminde takım 11 gol atıp 11 gol yedi.

HEPSİ KRİTİK

İlk yarıda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilen Erzurum temsilcisi, bu kez galip gelip ligde kalma adına önemli bir sonuç almak istiyor. Önlerindeki 4 maçın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Özellikle Erzurum'daki Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını mutlak kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz 45 puan. Erzurumspor ligde kalacaktır" diye iddialı konuştu.