Haberler BB Erzurumspor Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı CANLI

maçı CANLI

'in 37. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı , deplasmanına çıkıyor. Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 15:58 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 15:59
Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Çağlar, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan, Dicko, Muhammet Demir

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

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