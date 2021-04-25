Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor.
GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Çağlar, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan, Dicko, Muhammet Demir
BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes