BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural Gaziantep maçından sonra gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor zorlu karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etti.
YILMAZ VURAL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Erzurumspor başında üst üste 3. galibiyetini alan Yılmaz Vural maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.
"MAÇ SONU DUYGULANDIM"
Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.