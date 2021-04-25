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Teknik Direktörü maçından sonra gözyaşlarını tutamadı

'in 37. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta sahadan 3-2 ayrılan 'da teknik direktör maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 18:46
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural Gaziantep maçından sonra gözyaşlarını tutamadı

'in 37. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Kümede kalma mücadelesi veren zorlu karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etti.

YILMAZ VURAL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Erzurumspor başında üst üste 3. galibiyetini alan maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

"MAÇ SONU DUYGULANDIM"

Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.

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