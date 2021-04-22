Erzurum can buldu

Süper Lig'de kalma savaşı veren iki takımdan Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarısı temposuz ve pozisyonsuz geçen maçın son anları nefesleri kesti. 90+2. dakikada Rashani, soldan ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, VAR odasından gelen uyarı üzerine, müdahalenin ceza sahası dışında yapıldığına işaret ederek, penaltıyı iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı. 90+6. dakikada ev sahibi ekip muhteşem bir gol buldu. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Obertan'ın hızlıca dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0. Erzurum bu golle 3 puana uzanıp nefes aldı.



Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Benim takımım iyi oynayacak, pozisyona girecek. Hedefimiz ligde kalmak. Bugün pozisyonlara giren taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Son anlarda bulduğumuz golle kazandık. Sonuna kadar kovalayacağız" dedi.



BB Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeni Malatya hocası İrfan Buz, "Son saniyelerdeki gol bizi çok üzdü. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.